RTX 4090: Neues Gerücht zur möglichen Ti-Variante, das nicht jedem gefallen dürfte

Stark wäre eine mögliche RTX 4090 Ti, aber es kann gut sein, dass sie zum Unmut von High-End-Fans nie erscheint.

Nachdem man vom bekannten Leaker kopite7kimi länger nichts mehr gehört hat, meldet er sich mit einer Information zu der RTX 4090 Ti zurück. Demnach plant Nvidia nicht mehr mit dem Release des möglichen neuen Top-Modells.

Im entsprechenden Tweet heißt es kurz und knapp: Ich befürchte, eine RTX 4090 Ti wird es nicht mehr geben . Gleichzeitig stellt er (wenig spannende) neue Varianten der bereits erschienenen RTX 4070 und RTX 4060 auf Basis der Chips AD103 und AD106 in Aussicht. Sie spielen in einer deutlich niedrigeren Liga.

Zuletzt hatte es unter anderem in Form eines riesigen Kühlers mögliche Lebenszeichen einer RTX 4090 Ti gegeben, wie im folgenden Artikel zu sehen. Das eine Grafikkarte doch nicht auf den Markt kommt, die sich mal in der Entwicklung beziehungsweise in der Planung befand, ist aber nichts Ungewöhnliches.

Ein neues Top-Modell wäre möglich

Da die RTX 4090 nicht auf den Vollausbau des AD102-Chips setzt, hätte Nvidia grundsätzlich die Möglichkeit, ein noch schnelleres Top-Modell auf den Markt zu bringen, etwa mit mehr Shader-Einheiten und schnellerem VRAM.

Andererseits steht die RTX 4090 mit Blick auf ihre Leistung ohnehin bereits mit weitem Abstand an der Spitze der aktuellen Gaming-Grafikkarten. AMDs Top-Modell RX 7900 XTX konkurriert mit der RTX 4080, nicht aber mit der RTX 4090.

Erstes Detail zum RTX-5000-Flaggschiff?

Zu guter Letzt hat kopite7kimi noch ein mögliches Detail zum Flaggschiff von Nvidias nächster GPU-Generation in petto. Demnach soll die bisher nur als Ada-next bezeichnet Generation beim Spitzenmodell auf ein Speicherinterface mit 512 Bit setzen, wie angeblich mehrere Quellen bestätigen.

Gepaart mit neuem GDDR7-Speicher würde das eine extrem hohe Speicherbandbreite im Bereich von 2.000 GByte/s ermöglichen. Zum Vergleich: Die RTX 4090 kommt mit einem 384-Bit-Interface und GDDR6X-Speicher auf etwa die Hälfte.

Wie lange es nach aktuellem Stand noch dauert, bis die RTX-5000-Generation erscheint, erfahrt ihr im Artikel Neue Gaming-Grafikkarten von Nvidia: Was zu befürchten war, wird wohl die Realität .

Wie steht ihr zu den aktuellen Gerüchten um eine mögliche RTX 4090 Ti? Ernüchternd, da ihr euch gerne ein noch schnelleres Top-Modell zugelegt hättet? Egal, weil ihr in diesem Preisbereich ohnehin keine Grafikkarte kauft? Oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!