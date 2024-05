RTX 5090: Wie die Nvidia-GPU noch einmal deutlich schneller als ihr Vorgänger werden soll

Das meint der Experte: Ich muss an dieser Stelle kurz mit einer eigenen Interpretation eingreifen, denn mir geht die explizite Erwähnung von »physisch« im kopite7kimi-Leak nicht aus dem Kopf.



So kann ein Reim daraus werden: Analog zum B200-Chip, den Nvidia im Rahmen der vergangenen GTC 2024 vorgestellt hat, wird die RTX 5090 ebenfalls auf ein Dual-Die-Design setzen, welche per Die-to-Die-Link (oder etwas Ähnlichem) verknüpft werden.



Mit einer solchen Struktur würde ein einzelner Chip der RTX 5090 zwar auf das geleakte physische Monolith-Design bauen, auf logischer Ebene aber eben mit zwei Dies arbeiten - ohne direkt identisch zum MCM-Aufbau zu sein.



Dazu passt dann auch die bisherige Behauptung, dass GB202 exakt die doppelten Specs eines GB203-Dies haben soll. Die Rechnung für den RTX-5090-Chip wäre also gewissermaßen ein »Quasi-MCM-Design bestehend aus zwei GB203-Chips«, wie auch kopite7kimi anderweitig aufgreift. Ach Nvidia, ich will doch auch nur so langsam mal Details erfahren...