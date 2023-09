Nachfolger der Nvidia RTX 4090: Bekommt die RTX 5090 nicht mehr Kerne, aber trotzdem viel mehr Power?

Noch ist die RTX 4090 der Grafikkarten-Platzhirsch. Wann könnte sich das ändern?

Während vergangenes Jahr zu dieser Zeit eine echte Grafikkarten-Sause gefeiert wurde, ist es dieses Jahr vergleichsweise ruhig. Klar, AMD hat erst kürzlich zwei neue Karten für das Mittelklasse-Segment vorgestellt. Aber vor allem von Nvidia gibt es derzeit wenig Konkretes zu berichten.

Das heißt aber nicht, dass sich beim grünen Team im Hintergrund nichts tut. Offenbar arbeitet man bei Nvidia bereits hart an einer neuen Generation. Und wie es sich für Gaming-Hardware gehört, dringen Informationen über die neuen Karten schon jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit.

Inhalt dieser Informationen: Ein völlig neues Design, das Nvidia bei RTX 5000 erstmals verwenden soll - und eine erste Einschätzung, wie sich die RTX 5090 gegenüber ihrem Vorgänger schlagen soll.

RTX 5090: Besser in mindestens fünf Kategorien

Was ist passiert? Gestern sind gleich zwei Leaks rund um die neuen Nvidia-Grafikkarten der RTX-5000-Generation erschienen.

RTX 5000: Nvidia soll erstmals auf ein MCM setzen

Der erste Leak stammt von Gerüchte-Legende kopite7kimi. Er teilte zwei Beiträge auf X (ehemals Twitter). Demnach soll zwar die Anzahl an Kernen in den kommenden Grafikkarten kaum steigen, dafür aber ordentlich an der Architektur der Karten gewerkelt werden. Erstmals soll dafür bei Nvidias Gaming-Karten ein MCM (Multi Chip Module) verwendet werden.

Was bedeutet MCM? Wie der Name verrät, kommen bei einem MCM mehrere Chips zum Einsatz. Statt sich also auf eine einzige GPU zu beschränken, verwendet die Karte also mindestens zwei, wenn nicht sogar eine Handvoll davon.

Die erste veröffentlichte Karte, die auf MCM setzt, stammt dabei von AMD. Der Hersteller brachte bereits 2021 die Instinct MI200 mit mehreren Chips heraus und wechselte mit RTX 7000 auch im Gaming-Bereich auf ein MCM.

RTX 5090: So soll sich die Karte gegenüber der RTX 4090 schlagen

Der zweite Leak stammt von Chiphell-Nutzer Panzerlied. Dieser hatte sich bereits im August zu RTX 5000 geäußert, seine Angaben wurden von kopite7kimi damals bestätigt. Jetzt will er gleich eine ganze Reihe von Werten zum neuen Flaggschiff, der RTX 5090 kennen. Die Veränderungen beziehen sich dabei auf die RTX 4090, wie er in einem späteren Beitrag klarstellt.

Seine Aussagen auf einen Blick:

Die Skalierung wird um 50 Prozent vergrößert

Die Speicherbandbreite wird um 52 Prozent erhöht

Der Cache wächst um 78 Prozent

Es gibt eine Frequenzsteigerung von 15 Prozent

Insgesamt soll das zu einer Verbesserung von 1,7x führen.

Wie Videocardz ausführt, dürfte mit Skalierung die Größe der Kerne gemeint sein. Die Steigerung der Speicherbandbreite würde einen Sprung auf 32 Gbps bedeuten, beim Takt käme das neue Flaggschiff laut diesen Leaks auf 2,9 GHz. Der Cache würde dem Gerüchte zufolge auf 128 MB anwachsen.

Das große Ganze: Nur weil jetzt ein ganzer Schwung neuer Informationen ans Licht kommt, heißt das nicht, dass die neue Kartengeneration vor der Tür steht. Im Gegenteil: Mit einem Release von RTX 5000 wird aktuell nicht vor 2025 gerechnet. Auch nächstes Jahr dürften die Nvidia-Modelle also noch ausbleiben.

Die lange Zeit bis zum Release bedeutet auch, dass man bei der Einordnung der Informationen besondere Vorsicht walten lassen sollte. Selbst wenn die Leaks aktuell stimmen, kann sich bis zum Release der Karten noch viele ändern, Designs umgeworfen oder neue Pläne gefasst werden.

