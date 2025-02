RTX 5090 führt zu schwarzem Bildschirm: Immer mehr Nutzer berichten über Probleme

Immer häufiger tauchen Nutzerberichte auf, die einen Defekt bei der RTX 5090 melden.

Vergangene Woche erfolgte der Verkaufsstart der RTX 5090. Viele GPUs konnten dabei wohl nicht in die Hände regulärer PC-Spieler wandern, denn wie in der Vorgängergeneration machten Scalper und Bots die Runde und griffen den ohnehin knappen Bestand ab.

Die wenigen Spieler, die sich tatsächlich eine RTX 5090 sichern konnten, stehen mehreren Berichten zufolge nun vor einem anderen Problem: Das Nvidia-Flaggschiff wird in Einzelfällen nach der Erstinstallation zumindest vorläufig unbrauchbar.

Insbesondere die China-exklusive RTX 5090D ist von der Problematik betroffen. Die Symptome sind in beiden Fällen vielfältig:

Im Asus-Subreddit meldet ein Betroffener, dass seine neue Nvidia-GPU weder von Windows noch vom BIOS ordnungsgemäß erkannt wird. Auch ein CMOS-Reset schaffte keine Abhilfe.

Auf dem chinesischen Foren Baidu und Chiphell erklären Nutzer, dass ihre RTX 5090D »gebrickt« ist und entsprechend nur noch ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird.

Generell scheinen primär Custom-Modelle von Manli und Colorful unter den Problemen zu leiden - beide produzieren nahezu ausschließlich für den chinesischen Markt.

Wie wccftech abseits der erwähnten Meldung im Asus-Subreddit berichtet, soll aber auch Gigabyte zu den Problemfällen zählen, womit ein potenziell globales Problem vorliegt.

Kompatibilitätsproblem mit PCIe 5.0 oder doch ein fehlerhafter Treiber?

So schwarz der Bildschirm bleibt, so sehr tappen die Betroffenen auch im Dunkeln, woran die Probleme mit der RTX 5090 liegen können. Der deutsche Tech-YouTuber Roman »der8auer« Hartung monierte etwa bereits in seinem Review zum neuen Nvidia-König, dass »massive Probleme« mit dem PCIe-5.0-Anschluss vorliegen.

Für eine stabile Performance war es bei ihm nötig, in den BIOS-Einstellungen PCIe 4.0 zu erzwingen. Ähnliche Probleme und Lösungen berichteten weitere Tester wie Igor's Lab.

Denkbar sei laut der8auer, dass das Dual-Slot-Design der RTX 5090 Founders Edition für Probleme bei der Signalintegrität sorgt und die Karte schnell an ihr Limit gelangt.

Auffällig bei den ganzen Nutzerberichten ist allerdings, dass viele über die genannten Probleme nach der Installation des aktuellen Geforce-Treibers in Version 572.16 berichten.

Offiziell ist dies der Launch-Treiber für die RTX 5090 und RTX 5080, der eigentlich die Unterstützung der neuen GPUs zusichert.