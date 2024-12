RTX 5090: Nvidia-GPU genehmigt sich wohl bis zu 600 Watt - und Custom-GPUs könnten noch mehr schlucken

Die RTX 5090 wird wohl ein echter Stromfresser.

In etwas weniger als einer Woche steht die CES 2025 an, auf der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Nvidia Geforce RTX 5090 gezeigt wird. Zu viele Leaks und zu viele Teaser von Boardpartnern (unter anderem Gigabyte) sind dafür in den vergangenen Tagen erschienen, die darauf hindeuten.

Die bisher geleakten technischen Daten der RTX 5090 deuteten bereits auf eine »Monster-GPU« hin. Diese Annahme wird nun durch eine neue Vorabinformation des chinesischen Portals BenchLife weiter befeuert.

So soll die Spannungsmodulation der RTX 5090 aus 16+6+7 Phasen – also insgesamt 29 Phasen – bestehen. Zum Vergleich: Die RTX 4090 benötigte hier »nur« 23 Phasen (Aufbau aus 20 + 3).

Auch zur TGP (»Total Graphics Power«) nennt der Benchlife-Bericht konkrete Zahlen: Bis zu 600 Watt sollen es für die RTX 5090 sein.

Mit TGP ist übrigens die Leistung gemeint, die sich Chip und VRM maximal vom Netzteil ziehen. Die TDP-Angabe, die ihr immer mal wieder lest, ist in den Augen von Nvidia hingegen eine Angabe, wie viel Abwärme der zugehörige Kühler in Watt »auffangen« muss. Der Hersteller selbst bezeichnet diese Abkürzung in seinen Erklärungsfolien auch als »Thermal Design Power«.

Lange Rede, kurzer Sinn: Tatsächlich müsst ihr damit rechnen, dass der Energieverbrauch der RTX 5090 noch höher als beim Vorgänger ausfällt.

Zwar dürfte dieser 600-Watt-Wert nur unter absoluten Extrembedingungen erreicht werden, doch es wird spannend zu beobachten sein, ob der bei Nvidia-GPUs inzwischen verpflichtende 12V-2x6-Anschluss den Anforderungen langfristig gewachsen sein wird.

RTX 5090: Referenz-PCB besteht aus 14 Schichten

Benchlife bestätigt an dieser Stelle auch, dass das PCB (»Printed Circuit Board«, auch als Leiterplatte bekannt) aus insgesamt 14 Schichten besteht.

Auch hier ist also bei der RTX 5090 ein Zuwachs zu beobachten, denn das PCB der RTX 4090 besteht ebenso wie die RTX 3090 Ti aus 12 Schichten.