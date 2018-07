Rundfunkbeitrag - Verfassungsgericht entscheidet am Mittwoch über Rechtmäßigkeit

Der Rundfunktbeitrag ist ungerecht und viel zu teuer, sagen die einen. Der Rundfunkbeitrag ist notwendig, damit die öffentlich rechtlichen Fernsehsender ihrem demokratischen Auftrag nachkommen können, sagen die anderen. Seit Jahren tobt die Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern der umstrittenen Abgabe - doch in wenigen Tagen könnte das Bundesverfassungsgericht den Streit mit einem Urteil verändern.

Denn am Mittwoch 18. Juli 2018 will das BVerfG sein Urteil zur Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags verkünden. Zuvor hatte sich die Autovermietung Sixt zusammen mit drei Privatleuten mit der Begründung durch die Instanzen bis zum BVerfG geklagt, beim Rundfunkbeitrag handele es sich um eine Steuer, die eine unangemessene Belastung darstelle (via Heise).

Das Gericht muss in seinem Urteil die Frage klären, ob es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht tatsächlich um eine Steuer handelt - denn dann wären die Länder, die den entsprechenden Vertrag aufgesetzt haben, gar nicht zuständig. Darüber hinaus muss es über die Art der Erhebung entscheiden.

Bei letzterem Streitpunkt geht es den Klägern vornehmlich um die Tatsache, dass der Rundfunkbeitrag pro Haushalt und Wohnung erhoben wird - und nicht (wie vor 2013) pro Gerät. Dies führe dazu, dass Personen mit Zweitwohnsitz massiv benachteiligt würden, so die Kläger. Sixt moniert außerdem, dass der Beitrag für gewerblich genutzte Fahrzeuge bezahlt werden müsse, private Fahrzeuge aber davon ausgenommen seien.

Die Öffentlich-Rechtlichen verteidigen demgegenüber die gegenwärtige Fassung des Rundfunkbeitrags als »ungeheuer einfach« und nicht stärker belastend als früher.

Keine Grundsatz-Diskussion

Das Gericht erklärte bereits während der Verhandlung, dass man einer grundsätzlichen Debatte um die Zulässigkeit eines Rundfunkbeitrags keinen Raum geben werde - dies sei nicht Gegenstand des Verfahrens.

Ob das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil die gegenwärtige Form des Rundfunkbeitrags respektive dessen Erhebungsmodus angreifen wird, bleibt abzuwarten: In der Vergangenheit stellte sich das Gericht stets auf die Seite der Öffentlich-Rechtlichen und betonte ihre wichtige Rolle für die Demokratie sowie die grundsätzliche Notwendigkeit von Rundfunkgebühren.

