RX 9000: Neue AMD-GPUs haben endlich einen Starttermin - und der sorgt für harsche Kritik aus der Community

AMD bringt die neuen Radeon-Grafikkarten erst im März.

AMD lässt die Katze aus dem Sack. Oder zumindest den Kopf des Katers.

Denn nachdem sich der Radeon-Hersteller zur CES 2025 mit konkreten Informationen zur RX 9070 und RX 9070 XT herzlich zurückgehalten hat, gibt es jetzt ein offizielles Statement von AMDs Vizepräsident David McAfee auf X/Twitter zum Veröffentlichungstermin der beiden GPUs.

Demzufolge könne McAfee es »kaum erwarten, dass die Karten [der Radeon 9000 Serie] im März in den Handel kommen«.

Ein konkretes Release-Datum oder gar offizielle Details zu den Grafikkarten gibt es erneut nicht. Auch über das zuvor angekündigte Event, bei dem die RX 9070 (XT) genauer präsentiert werden sollen, wird weiterhin geschwiegen.

Wie die Kollegen von PC Games Hardware berichten, geht das Chaos aber noch tiefer, als ursprünglich angenommen (danke an unseren Leser »Hellfire13« für den Hinweis). Denn die Salamitaktik soll ihren Ursprung in einer falschen Preisvorstellung haben.

Demzufolge habe AMD die Preise der Radeon RX 9070 (XT) schlicht zu hoch angesetzt; in der Erwartung, dass Nvidias RTX-5000-Serie ebenfalls teurer oder zumindest den Preis ihrer direkten Vorgänger beibehält.

Bekanntlich hat die große Konkurrenz aber überraschenderweise den gegenteiligen Weg gewählt und GPUs wie die RTX 5080 signifikant günstiger als die RTX 4080 ins Rennen geschickt.

Angesichts des Preisdrucks habe man sich bei AMD entschieden, die CES-Keynote zusammenzukürzen und feilt an einer Lösung, wie und zu welchem Preis man potenzielle Kunden dennoch für sich gewinnen kann.

Unangenehmer Nebeneffekt: Die ersten Lieferungen an Online-Händler sollen schon erfolgt sein – zum ursprünglich angesetzten Preis.

Sollte AMD also kurzerhand die Preise für die RX 9070 (XT) senken, um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen auch die Händler zufriedengestellt werden, damit diese nicht auf vollen Lagern zu überhöhten Einkaufspreisen sitzen bleiben.

»AMD steht für absolutes Marketing-Desaster«

Der Geduldsfaden der PC-Community scheint zumindest aufgebraucht zu sein.

In mehreren Subreddits wie PCMR wird AMD nicht nur angesichts der anhaltenden Geheimniskrämerei, sondern auch wegen des späten und ungenauen Starttermins förmlich in der Luft zerrissen. Einige Kommentare flüchten sich an dieser Stelle in Galgenhumor: »AMD steht für absolutes Marketing-Desaster, oder?«.

Nicht alle finden die Lage noch zum Lachen. Auf dem AMD-eigenen Subreddit gehen die Nutzer zwar sachlicher, aber auch wesentlich härter mit dem Radeon-Hersteller ins Gericht.

Die Kritik lässt sich in mehrere Kategorien aufteilen:

AMD solle »mit diesen schwachsinnigen Versuchen aufhören, auf Nvidia zu reagieren, und einfach die bestmöglichen Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen herausbringen«, meint ein Kommentar.

Die aktuelle Strategie von AMD »sehe nicht nur erbärmlich aus, sondern ging auch bei jedem Versuch nach hinten los« – einen konkreten Vergleichswert nennt der Kommentar aber nicht.

Auch wird dem Hersteller vorgeworfen, selbst nicht an die eigenen Produkte zu glauben, denn hätte man »die Benchmarks und den Preis von den Dächern geschrien« und sich zugetraut, in den direkten Konkurrenzkampf zu Nvidia zu treten.

Verständnis für AMD findet sich in so gut wie keiner Nutzerreaktion, viele nennen die RX-9000-Serie schon jetzt »DoA« (Dead on Arrival) oder sind sich sicher, dass sie für den nächsten PC doch lieber zu einer Nvidia-GPU greifen wollen.

Wie sieht es bei euch aus? Gebt ihr AMD zum Release der RDNA-4-GPUs im März noch eine Chance? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!