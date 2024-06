Neue AMD-CPU soll kurz vor Release noch besser werden, weil der eigene Vorgänger zu stark ist – doch wir haben Zweifel

Das meint der Experte: Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster und behaupte, dass dieses Gerücht auf sehr wackligen Puddingbeinen steht.



Einerseits kommt diese Information äußerst kurz vor knapp, denn der Release der neuen AMD-CPUs soll bereits am 31. Juli erfolgen. So kurz vor dem Marktstart wirft man nicht »mal eben« eine wichtige Spezifikation über den Haufen.



Andererseits ist die TDP für einen möglichen Performancezuwachs ohnehin nur sekundär. Wichtiger sind da andere Limits wie PPT oder TDC, zu denen es bisher noch keine Details gibt.



Und überhaupt, seit wann misst AMD die »regulären« Ryzen-CPUs mit den X3D-Prozessoren? Das Unternehmen selbst hat schon auf der Computex erklärt, dass man mit dem 9700X nicht den 7800X3D schlagen, sondern eine »annähernd exzellente Performance pro Watt« erbringen will. Eine Brechstange à la Intel ist da fehl am Platz.



Immerhin erklärt der Wccftech-Bericht auch, dass die vermeintliche TDP-Erhöhung nicht final ist und »kommen könnte oder auch nicht«. Ich habe schon von gesicherteren Leaks gehört. Und ihr?