Sam Altman kehrt nun doch als CEO von OpenAI zurück

Es gibt neue Entwicklungen rund um Sam Altman, der am letzten Freitag als CEO von OpenAI entlassen wurde. Nur einen Tag nach seiner Entlassung gab es Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Unternehmen, die schnell von Microsoft-Chef Satya Nadella widerlegt wurden. Ihm zufolge sollten Altman und OpenAI-Co-Gründer Greg Brockman bei Microsoft ein KI-Forschungsteam gründen.

Anschließend drohten hunderte Angestellte von OpenAI zu kündigen und dem neuen Team von Altman und Brockman bei Microsoft beizutreten, sollten die beiden nicht zum ChatGPT-Unternehmen zurückkehren und der Vorstand ausgetauscht werden.

Diese Drohung scheint gewirkt zu haben: Sam Altmann wird wieder CEO von OpenAI.

Altman kehrt zu OpenAI zurück

In einem Post auf X (ehemals Twitter) gibt OpenAI bekannt, dass sie eine vorläufige Vereinbarung getroffen haben, damit Sam Altman als CEO von OpenAI zurückkehren kann.

Auch ein neuer Vorstand wurde gebildet, von dem bisher drei Mitglieder bekannt sind: Bret Taylor, Larry Summers und Adam D’Angelo.

Noch ist nicht bekannt, ob auch Greg Brockman Microsoft den Rücken kehren und mit Altman zu OpenAI zurückgehen wird.

