Galaxy Z Fold 7 und Flip 7-Preise geleakt und es gibt keine guten Nachrichten

Samsung wird die nächste Generation von Falthandys wahrscheinlich nächsten Monat auf dem Samsung Unpacked Event offiziell vorstellen. Ob der südkoreanische Hersteller hier neben den erwarteten Falthandys Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 und dem Z Flip SE auch das erste doppelt-faltbare Handy aus eigenem Hause vorstellt, ist noch unklar.

Das ist passiert: Ein Händler aus Italien hat auf seiner Webseite die Preise für Samsungs kommende Falthandys veröffentlicht, das berichtet die niederländische Webseite Nieuwe Mobiel.

Die folgenden Preise sollen auf der nicht näher benannten Webseite des italienischen Händlers aufgerufen worden sein:

Galaxy Z Fold 7 mit 256 Gigabyte Speicher: 2.227,71 Euro

Galaxy Z Fold 7 mit 512 Gigabyte Speicher: 2.309,03 Euro

Galaxy Z Flip 7 mit 512 Gigabyte Speicher: 1.425,51 Euro

Bei den Preisen sollen 22 Prozent Mehrwertsteuer bereits enthalten sein. Laut dem Magazin würden sich die Preise der Geräte damit zwischen 100 Euro und 200 Euro erhöhen.

Zum Vergleich: Die UVP des Galaxy Z Fold 6 liegt in Deutschland bei 1.999 Euro für die 256 GB Version und bei 2.119 Euro für die 512 GB Version. In Italien verlangt Samsung für die beiden Handys 2.099 Euro und 2.219 Euro.

Legt man die aktuellen Kosten zugrunde, würde sich der Preis in Italien um über 100 Euro gegenüber dem Vorgängermodell erhöhen.

Beim Galaxy Z Flip ist der Unterschied nicht so gravierend. Die UVP der 512-GB-Version des Galaxy Z Flip 6 liegt in Deutschland bei 1.319 Euro. Laut der italienischen Amazon-Webseite lag die UVP des Falthandys in Italien bei 1.399 Euro. Damit würde sich der Preis um weniger als 30 Euro in Italien erhöhen, wenn der Preis des Händlers stimmt.

Hier alle Daten in der Übersicht:

Deutschland Italien Galaxy Z Fold 7 (256 GB) - 2,227.71 Euro (Leak) Galaxy Z Fold 7 (512 GB) - 2,309.03 Euro (Leak) Galaxy Z Flip 7 (512 GB) - 1,425.51 Euro (Leak) Galaxy Z Fold 6 (256 GB) 1.999 Euro 2.099 Euro Galaxy Z Fold 6 (512 GB) 2.119 Euro 2.219 Euro Galaxy Z Flip 6 (512 GB) 1.319 Euro 1.399 Euro

Aber Achtung: Samsung hat die Angaben bisher nicht kommentiert und auch keine offiziellen Preise bekanntgegeben.

Die neuen Falthandys von Samsung werden aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Unpacked-Event am 9. Juli offiziell vorgestellt.

Nun ist eure Meinung gefragt: Was erwartet ihr von den diesjährigen Falthandys von Samsung? Spielen mögliche Preisunterschiede für euch eine Rolle? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!