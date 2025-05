Galaxy G Fold: Das doppelt faltbare Samsung-Handy soll viel vom Galaxy Z Fold 7 übernehmen

Mit dem Huawei Mate XT gibt es schon ein Smartphone mit drei Displays.

Faltbare Smartphones sind nach wie vor einer der heißesten Trends auf dem Handy-Markt und Samsung gehört zu den absoluten Vorreitern auf dem Gebiet. Schon länger gibt es Gerüchte um ein neues, zweifach faltbares Modell, zu dem jetzt frische Informationen eingetroffen sind.

Beim Wechsel von zwei auf drei übernimmt Samsung viel

Neben den Top-Modellen aus der »Galaxy S«-Serie bringt Samsung seit 2019 auch jedes Jahr neue Vertreter der faltbaren »Galaxy Z Fold«-Reihe. Für den Sommer 2025 wird daher auch fest mit einer Vorstellung des Samsung Galaxy Z Fold 7 gerechnet. Gerüchten zufolge ist aber noch ein weiteres Modell in Arbeit.

Dabei soll es sich um ein zweifach faltbares Handy mit gleich drei Displays, die zu einem großen Bildschirm verbunden werden können, handeln. Der Name des neuen Modells soll Samsung Galaxy G Fold lauten.

Der in der Regel gut informierte Leaker PandaFlashPro hat kürzlich auf X neue Details zu dem Triple-Fold-Handy geteilt. Es handelt sich natürlich um unbestätigte Informationen, die daher mit Vorsicht zu genießen sind.

Das sagen die Leaks: Laut PandaFlashPro wurde das neue Modell erneut von mehreren Quellen bestätigt. Zudem soll es eine Reihe von Eigenschaften direkt vom Galaxy Z Fold 7 übernehmen, auch wenn es erst später auf den Markt kommt.

Genauer handelt es sich dabei um die verwendeten Lautsprecher sowie die Cut-Outs. Auch das Scharnier soll dem des noch nicht vorgestellten Smartphones stark ähneln, sodass das Gerät im aufgeklappten Zustand komplett flach ausfallen würde.

In einer Antwort direkt unter dem Post gibt er zudem an, dass das Galaxy G Fold Videos in 8K mit 30 fps aufnehmen können soll, allerdings nur mit der Hauptkamera.

So oder so dürfte schon jetzt klar sein, dass das Smartphone, wenn es denn tatsächlich erscheint, kein Schnäppchen werden wird. Das Galaxy Z Fold 6 aus dem vergangenen Jahr kostete etwa schon in der kleinsten Speichervariante zum Release knapp 2000 Euro.

Habt ihr Interesse an einem doppelt faltbaren Handy? Wie viele Faltungen sind eine Faltung zu viel?