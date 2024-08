Galaxy A35 und A55: Wer eines der beiden Samsung-Handys besitzt, kann sich auf Premium-Funktionen freuen

Das Galaxy A35 und A55 könnten auch von neuen Bildbearbeitungswerkzeugen mit One UI 61.1 profitieren.

Die A-Serie von Samsung gehört seit Jahren zu den beliebtesten Smartphones. Zwei der Modelle, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, könnten bald von Galaxy AI profitieren.

Warum das wichtig ist: Im März hat Samsung die KI-Funktionen für das Galaxy A35 und A55 noch abgelehnt. Mit einem zukünftigen Update könnte sich dies jedoch ändern, wie das Portal Sammobile erfahren haben will.

Wann die beiden Smartphones mit den Galaxy AI-Funktionen ausgestattet werden, steht wohl noch nicht fest. Offenbar erhalten die Galaxy-Handys verschiedene KI-Funktionen über das Update auf One UI 6.1.1.

Das Update könnte frühestens im August oder erst im September zum Download bereitstehen.

Welche Funktionen aus dem AI-Portfolio ausgerollt werden, steht wohl noch in den Sternen und bleibt abzuwarten.

Bisher ist das Galaxy S23 FE der günstigste Einstieg in die Welt von Galaxy AI. Zu den AI-Funktionen gehören Circle to Search, Chat-Funktionen, Live Translate, Dolmetscher, Artikelzusammenfassungen über den Samsung-Browser, Transkriptionen und Zusammenfassungen von Memos sowie erweiterte Bildbearbeitung.

Es ist daher gut möglich, dass sich auch die kommenden KI-Funktionen für das Galaxy A35 und A55 in diesem Rahmen bewegen werden. Es ist aber auch denkbar, dass Samsung weitere Abstriche macht und nur einen Teil der oben genannten Funktionen einführt.

Ältere Modelle bleiben außen vor

Obwohl das Galaxy A35 und das A54 den gleichen SoC, den Exynos 1380, verwenden, scheint es derzeit nicht geplant zu sein, dass die Premium-Features auf dem Handy (Galaxy A54) von 2023 landen.

Die Strategie könnte sich aber noch ändern. Immerhin ist Samsung bestrebt, seine Palette an KI-Features in möglichst vielen Smartphones unterzubringen.

Mehr zu Samsungs One UI: Neben dem zeitnah erscheinenden Update auf One UI 6.1.1 folgt noch in diesem Jahr das große Update auf Android 15 respektive One UI 7. Im Gegensatz zu One UI 6.1.1 wird das Android-Update keine beziehungsweise nur wenige KI-Features erhalten, sondern den Fokus auf UI-Verbesserungen legen. Die Veröffentlichung ist laut ersten Hinweisen für Anfang Oktober geplant.