One UI 6.1.1: Mehr als 10 Galaxy-Handys erhalten das neue Update – das steckt drin

Der Drawing Assist ist eine Neuerung von One UI 6.1.1.

Die Präsentation rund um die neuen Foldables von Samsung hat uns bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Update auf One UI 6.1.1 gegeben. Das Fold6 sowie das Flip6 machen den Anfang und weitere Smartphones werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen (via Android Authority).

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Tab S9-Serie

Galaxy Tab S8-Serie

Es ist nicht auszuschließen, dass Samsung die Liste im Laufe der nächsten Wochen erweitern wird, ähnlich wie bei One UI 6.1. Es ist jedoch davon auszugehen, dass – sollten weitere Geräte das Update erhalten – nicht alle (AI-)Features auf allen Smartphones und Tablets verfügbar sein werden.

One UI 6.1.1: Das ist neu

Das Update auf One UI 6.1.1 enthält keine Änderungen an der Benutzeroberfläche und integriert stattdessen eine Vielzahl von KI-Funktionen.

Sketch to Image ist eine der nennenswerten Neuerungen des Updates und bringt den S Pen ins Spiel. Handgezeichnete Skizzen können in ein KI-generiertes Bild umgewandelt werden. Alternativ kann man Zeichnungen zu einem bestehenden Bild hinzufügen und diese Skizzen umwandeln.

Zeichnungen mit dem S Pen können mithilfe von Galaxy AI umgewandelt werden. Das Ergebnis seht ihr oben im Teaserbild.

Außerdem neu:

Portrait Studio : Portraitfotos einer Person können in verschiedene Stile wie Cartoon oder Skizze umgewandelt werden.

: Portraitfotos einer Person können in verschiedene Stile wie Cartoon oder Skizze umgewandelt werden. Live-Effekt : Bilder können mit einem 3D-Effekt versehen werden, um ihnen mehr Tiefe zu verleihen.

: Bilder können mit einem 3D-Effekt versehen werden, um ihnen mehr Tiefe zu verleihen. Bild-Editor : Durch langes Drücken im Bearbeitungsmodus können bewegte Bilder in GIFs umgewandelt werden. Samsung fügt außerdem einen Clipper hinzu, mit dem Fotos durch langes Drücken zugeschnitten werden können.

: Durch langes Drücken im Bearbeitungsmodus können bewegte Bilder in GIFs umgewandelt werden. Samsung fügt außerdem einen Clipper hinzu, mit dem Fotos durch langes Drücken zugeschnitten werden können. Übersetzung : Das Update führt ein Overlay für die Übersetzungsoptionen ein.

: Das Update führt ein Overlay für die Übersetzungsoptionen ein. Wasserzeichen: Samsung passt das Wasserzeichen an und macht die KI-generierten Bilder besser erkennbar. Bisher war nur das Symbol in der linken unteren Ecke zu sehen, nun erscheint ein kompletter Schriftzug.

Das Galaxy Flip6 wird ab Werk mit One UI 6.1.1 ausgeliefert. Als erstes Flip-Modell unterstützt das Klapphandy Expert RAW. Damit steht eine breite Palette an Funktionen zur Verfügung, um das Maximum an Bildqualität herauszuholen. Außerdem können DNG-Dateien direkt in der Foto-App bearbeitet werden.

Wann erscheint One UI 6.1.1?

Aus dem offiziellen Beitrag von Samsung geht leider nicht hervor, wann das Update für weitere Galaxy-Smartphones verfügbar sein wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der südkoreanische Hersteller die neueste Version sukzessive ausrollen wird.

Das Fold6 sowie das Flip6 erhalten das Update ab Werk, gut möglich, dass die Galaxy S24-Serie als nächstes an der Reihe ist.

Sobald das Update für weitere Geräte ausgerollt wird, werden wir darüber berichten.

Was haltet ihr von den Neuerungen im nächsten Galaxy-Update? Findet ihr die KI-Funktionen spannend, sinnvoll oder leider enttäuschend? Welche Funktionen oder Änderungen erhofft ihr euch von Android 15 bzw. One UI 7? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!