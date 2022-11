Erste Bilder des Galaxy A54: Muss Samsung bei Kamera und Design Abstriche machen?

Wenn man von Samsung-Smartphones redet, dann geht es meist um die großen, teuren Flaggschiffreihen: Die S-Serie, Fold, Flip und früher auch Note. Preislich ein gutes Stück darunter angesiedelt, aber nicht weniger spannend ist die A-Serie - Samsungs Mittelklasse-Angebot, das sich bereits seit mehreren Jahren im umkämpften Markt behauptet.

So wurde das Galaxy A53, das im März dieses Jahres erschien, für sein kontrastreiches OLED-Display und die lange Akkulaufzeit gelobt, auch wenn man Kritik für fehlenden Klinkenstecker und einen eher mäßig starken Prozessor hinnehmen musste.

2023 könnte der Nachfolger des Samsung-Handys diese Scharten ausbessern. Erscheinen soll das Smartphone noch etwas früher im Jahr als sein Vorgänger. Erste Bilder zeigen uns nun, wie das Galaxy A54 5G aussehen soll.

Galaxy A54: Abstriche gegenüber dem Vorgänger?

Die geleakten Bilder stammen von dem Twitter-Nutzer @OnLeaks, der sie gemeinsam mit der indischen Tech-Seite 91mobiles veröffentlichte.

Beim Design hat sich Samsung dabei offensichtlich nah an das Vorgängermodell A53 gehalten und so etwa das zentrale Punch Hole für die Selfiekamera sowie den Fingerabdruckscanner im Display beibehalten. Allerdings ist das Galaxy A54 wohl auch etwas kürzer, dafür breiter als das Modell dieses Jahres. Auch wirken die Bezel am Rand des Displays dicker als beim Vorgänger.

Auf der Rückseite finden sich statt der vier Linsen des Galaxy A53 jetzt nur noch drei. Samsung scheint entweder auf den 5 MP Tiefensensor zu verzichten oder ihn anderweitig verbaut zu haben. Ultraweit- und Makroobjektiv sowie Selfiekamera scheint man hingegen unverändert zu übernehmen.

Laut Leaks der niederländischen Kollegen von GalaxyClub scheint man jedoch bei Hauptkamera auf Megapixel verzichten zu wollen. Denn diese soll statt der bisherigen 64 MP nur mit 50 MP aufwarten - derselben Anzahl, wie sie auch die aktuellen Pixel-Konkurrenten liefern.

All die bisher genannten Informationen lassen eher auf einen Rückschritt gegenüber dem Vorgänger schließen als auf tatsächliche Verbesserungen. Und da Samsung auch beim Galaxy A54 erneut keinen Klinkenstecker zu verbauen scheint, bleibt zumindest einer der großen Kritikpunkte am Galaxy A53 unbeantwortet.

Wo also liegt das Verkaufsargument des Galaxy A54? Möglich wäre, dass Samsung in dem neuen Mittelklasse-Smartphone auf einen stärkeren Prozessor setzt. Laut 91mobiles soll hier ein Exynos 7904 zum Einsatz kommen. Da es sich dabei aber um einen bereits 2019 erschienenen SoC handelt, erscheint uns das eher unwahrscheinlich - eine Einschätzung, die wir mit anderen Seiten wie Phonearena teilen.

Stattdessen erwarten wir, dass Samsung hier mit einem neueren Modell aufwartet, das zumindest den im A53 verbauten Exynos 1280 schlägt. Zufälligerweise berichtet Phonearena just in diesem Moment von einem neu aufgetauchten Exynos 1380.

Weitere Optimierungen könnten im Software-Bereich liegen. Außerdem soll das Galaxy A54 den neuen Bluetooth-Standard 5.3 unterstützen.

Smartphone Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A53 5G Maße 158,3 x 76,7 x 8,2 mm 159,6 x 74,8 x 8,1 mm Display 6,4 Zoll

120 Hz AMOLED

FullHD+ 6,5 Zoll

120 Hz AMOLED

FullHD+ Kamera 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

5 MP Makro

32 MP Frontkamera 64 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweit

5 MP Makro

5 MP Tiefensensor

32 MP Frontkamera Hardware Exynos 7904 oder 1380

6 GB RAM

128 GB Speicher Exynos 1280

6-8 GB RAM

128-256 GB Speicher Konnektivität USB-C USB-C Akku 5000 mAh 5000 mAh Release voraussichtlich Anfang 2023 März 2022 Daten nicht offiziell bestätigt

Mit einem Release des neuen Mittelklasse-Smartphones rechnen Insider zu Beginn 2023. Samsung selbst hat die Existenz eines Galaxy A54 bisher nicht offiziell bestätigt und daher logischerweise auch noch keine Angaben zu Preisen, Verfügbarkeit oder Release-Termin gemacht.

Möglich wäre aber, dass Samsung das Galaxy A53 gemeinsam mit seiner neuen S-Serie im Februar vorstellt. Auch zu der gibt es aktuell Neuigkeiten aus der Gerüchteküche, die sich mit der Kamera des neuen Flaggschiffs beschäftigen.

Seid ihr enttäuscht von dem, was es bisher an Gerüchten zum Galaxy A54 5G zu sehen gab? Oder vertraut ihr darauf, dass Samsung mit dem Mittelklasse-Handy sinnvolle Neuerungen und Verbesserungen bringen kann? Wie gefällt euch das Design des Smartphones? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!