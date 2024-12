Wohl mit Preisanstieg: Beliebtes Samsung-Handy bekommt bald teureren Nachfolger – ein Leak nennt fast alle relevanten Daten

Hinten identisch, vorn ein Downgrade? Ein Leak zum Galaxy A56 nennt auch Details zur Kamera. (Bildquelle: Samsung)

Samsung hat innerhalb seiner Galaxy-Handys auch ein breites Portfolio an Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones, das jährlich erweitert wird. Auch 2025 stehen so wieder einige neue Modelle an – darunter das (vermutlich so genannte) Galaxy A56, das in die Fußstapfen des im März veröffentlichten Galaxy A55 tritt.

Der auf Samsung-Smartphones spezialisierte Leaker »TheGalox« hat nun kurz vor Jahresende einige relevante Specs zum Galaxy A56 veröffentlicht, die einen Einblick in die technischen Daten geben.

Samsung Galaxy A56: Der Leak im Überblick

Demzufolge soll das Galaxy A56 (wie die meisten Generationen vor ihm) einen verbesserten SoC erhalten, bei dem es sich um den hauseigenen Exynos 1580 handelt.

Der im Oktober angekündigte Samsung-Chip verfügt über einen Cortex-A720 mit 2,9 GHz Taktung, drei Cortex-A720 mit 2,6 GHz sowie vier Cortex-A520 mit 1,95 GHz. Die jeweiligen ARM-Kerne gelten als wesentlich performanter als die Cortex-A78-Cluster des Vorgängerchips.

Zudem bietet der mit einer Strukturbreite von 4 nm gefertigte Chip theoretisch Kompatibilität mit Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6E. Ob die Standards aber auch im Galaxy A56 landen, ist bisher unklar.

Anderweitig wird wohl der Arbeitsspeicher erweitert - allerdings nur in einer Variante. Das Galaxy A56 mit 256 GByte Speicher wird wohl zeitgleich mit 12 GByte RAM bestückt, während das Basismodell mit 128 GByte bei acht GByte RAM stehenbleibt.

An der Hauptkamera soll sich indes nichts ändern. Dafür erhält die Selfiekamera laut dem Leak zumindest auflösungstechnisch ein Downgrade, denn statt 32 Megapixel liegen nur noch zwölf MP vor.

Abschließend nennt der Leaker mit 5.000 mAh dieselbe Akkukapazität, die schon beim Galaxy A55 verbaut war. Immerhin soll der Akku im Falle des Galaxy A56 mit 45 Watt (zuvor: 25 Watt) geladen werden können.

Galaxy A55 vs. Galaxy A56: Der Specs-Vergleich

Die relevanten Änderungen im Vergleich zum Vorgänger beziehen sich also auf einen verbesserten Prozessor sowie einen erhöhten Arbeitsspeicher in einer der Galaxy-A56-Varianten. Dafür müsst ihr aber wohl mit einer niedriger auflösenden Selfiekamera leben.

Eine Gegenüberstellung der beiden Modelle haben wir in folgender Tabelle für euch zusammengefasst:

Galaxy A55 (2024) Galaxy A56 (2025) Display »Super AMOLED« Display

6,6 Zoll, FHD+, 120 Hertz »Super AMOLED« Display

Größe unbek.

FHD+, 120 Hertz SoC Exynos 1480 Exynos 1580 Speicher 8 + 128 GByte

8 + 256 GByte 8 + 128 GByte

12 + 256 GByte Hauptkamera 50 MP (f/1.8), OIS, Autofokus

12 MP Ultraweitwinkel (f/2.2)

5 MP Makro (f/2.4) 50 MP (f/1.8), OIS, Autofokus

12 MP Ultraweitwinkel (f/2.2)

5 MP Makro (f/2.4) Frontkamera 32 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) Akku 5.000 mAh

25 Watt Aufladen 5.000 mAh

45 Watt Aufladen Wasser- und Staubschutz IP67 tba Betriebssystem ab Werk Android 14 (One UI 6.1) tba

Spannend ist auch die Preisangabe des Leakers, der zumindest die unverbindliche Preisempfehlung des Galaxy A56 in Pfund nennt.

So soll das neue Galaxy-Smartphone im Vereinigten Königreich für rund 440 GBP über die Ladentheke gehen. Umgerechnet wären das hierzulande etwa 530 Euro.

Um welche der beiden Speichervariationen des Galaxy A56 es hierbei geht, nennt TheGalox indes nicht. Schlimmstenfalls müsst ihr euch also um einen neuerlichen Preisanstieg in Höhe von rund 50 Euro einstellen, denn das Galaxy A55 startete hierzulande in der 128-GByte-Version für knapp 480 Euro.