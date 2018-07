Samsung Galaxy Note 9 - Leak verrät Details zu Akku und S-Pen

Bevor in wenigen Wochen Samsungs neues Galaxy Note 9 Smartphone in den Handel kommt, nimmt die Gerüchteküche um das Gerät noch einmal richtig Fahrt auf. Unter anderem sind neue Details zum S-Pen des Note 9 aufgetaucht.

Xdadevelopers hat eine geleakte Firmware für Android 8.1 Oreo von Samsungs Galaxy Tab S4 analysiert und diverse Bezüge zu dem Bluetooth-S-Pen des Note 9 entdeckt. Unter anderem enthielt die Firmware Hinweise darauf, dass der S-Pen drahtlos und mit einer Batterie noch unbekannter Kapazität funktioniert. Darüber hinaus offenbarte die Firmware folgende Informationen:

Der S-Pen erlaubt das Abspielen und Pausieren von Musik auf dem Note 9 via Knopfdruck.

Der S-Pen lässt sich als Fernauslöser für die Kamera des Smartphones nutzen.

Das Note 9 lässt sich über den S-Pen entsperren.

Um Features des S-Pens oder eine spezifische App zu öffnen, können Nutzer den Button des S-Pens drücken und halten.

Der Button des S-Pens lässt sich für einzelnes und doppeltes Drücken konfigurieren.

Daneben hat Sammobile herausgefunden, dass das Galaxy Note 9 über einen Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh verfügen wird - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 3.300 mAh Akku des Note 8. Eine Produktlistung bei Anatel bestätigte diese Akkukapazität, nachdem bereits seit Längerem entsprechende Gerüchte kursierten.

Samsung wird das Galaxy Note 9 voraussichtlich am 9. August in New York einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Als Verkaufsstart des Note 9 wird aktuell der 24. August 2018 gehandelt.

