»Stark von iOS 18 inspiriert«: One UI 7 soll den Galaxy-Handys viele optische und nützliche Anpassungen bringen

Das Galaxy S24 (Ultra) wird mit Sicherheit eines der ersten Samsung-Smartphones sein, das Android 15 erhält.

Bevor wir unseren Finger auf den Download-Button für One UI 7 auf Basis von Android 15 legen können, erwartet uns noch die kommende Version 6.1.1. Dennoch sickert immer mehr durch, welche Neuerungen uns mit Version 7 des Samsung-Betriebssystems erwarten.

Warum das wichtig ist: Während das oben erwähnte Zwischen-Update weitere Galaxy-AI-Features für ausgewählte Samsung-Handys mitbringt, führt One UI 7 Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und Änderungen am Design ein, wie der gewöhnlich gut informierte Leaker Chun Bhai auf X (ehemals Twitter) verkündet.

Demnach sei das große Update »stark von iOS 18 inspiriert«, was sich an diversen Änderungen ablesen lasse.

Die Icons der Apps sollen einen neuen Anstrich mit einer Art 3D-Effekt und ein runderes Design erhalten. Die Galerie-App soll beispielsweise einen weißen Hintergrund mit einer bunten Blume haben – ähnlich wie beim iPhone.

Die Batterieanzeige in Prozent soll sich beim nächsten Update innerhalb des Batteriesymbols befinden.

Ähnlich wie in iOS 18 werden die Shortcuts im Sperrbildschirm wohl deutlich nützlicher werden und sehr viel mehr Aktionen zulassen. Bisher sind die Möglichkeiten noch eingeschränkt. Außerdem sollen die beiden Icons mit dem Update rund werden.

Dem Leaker zufolge wandert die Suchleiste des App Drawers vom oberen Bildschirmrand nach unten. Ob ein vertikaler App Drawer eingeführt wird, bleibt abzuwarten.

Wie beim iPhone sollen die Icons mit One UI 7 rund ausfallen und viele Aktionen ermöglichen.

Eine weitere größere Anpassung scheint das Benachrichtigungsfeld zu erfahren. Laut dem Leaker soll das Feld in zwei Bereiche geteilt werden:

Ein Wisch von rechts oben nach unten bringt die gewohnten Schnelleinstellungen.

Wischt man mit dem Finger von der linken oberen Ecke nach unten, wird die Mitteilungsübersicht angezeigt.

Es soll aber auch möglich sein, wie bei Xiaomi mit einem Wisch nach rechts respektive links zwischen diesen »Seiten« zu wechseln.

Auch die Kamera-Anwendung wird grundlegend überarbeitet. Die Anwendung soll ein vereinfachtes Menüsystem erhalten und alle Schnelleinstellungen vom oberen Teil des Bildschirms nach unten neben die Kameraeinstellungen verschieben. Außerdem wird es offenbar einen Shortcut für mehrere Einstellungen geben.

Samsung arbeitet an Satelliten-Konnektivität

Wie das Portal Android Police berichtet, arbeitet Samsung auch an der Implementierung einer Satellitenverbindung. Diese Funktion ermöglicht es, auch bei schlechter oder fehlender Mobilfunkabdeckung Notfallmeldungen zu versenden und Notrufdienste zu kontaktieren.

Wie aus den gefundenen Codezeilen hervorgeht, wird für das Versenden von Nachrichten über Satellit jedoch der Google Messenger benötigt. Die App von Samsung scheint diese Funktion vorerst nicht zu unterstützen.

Es ist gut möglich, dass Google auf seinem Pixel-Event am 13. August im Rahmen der Vorstellung der Pixel 9-Serie mehr dazu sagen wird.

Wann erscheint One UI 7?

Wie bereits erwähnt, wird Google am 13. August seine Hardeware-Keynote abhalten und höchstwahrscheinlich das Veröffentlichungsdatum seiner neuen Smartphone-Generation bekannt geben.

Es ist denkbar, dass die Pixel 9-Serie ab Werk mit Android 15 ausgeliefert wird. Generell hat sich Samsung in den letzten Jahren als sehr zuverlässig und schnell in der Bereitstellung von Android-Updates für seine Smartphones erwiesen.

Allerdings hat der Hersteller mit One UI 6.1.1 ein Zwischenupdate eingeschoben, das einige größere Features bietet, was den Release von One UI 7 verzögern könnte.

Nichtsdestotrotz wird ein Release von One UI 7 für den 03. Oktober 2024 kolportiert, also auf der Entwicklerkonferenz des südkoreanischen Herstellers.

Schon gewusst: Die neuen Galaxy Watch 7 Modelle werden bereits ab Werk mit One UI Watch 6.0 ausgeliefert. Es ist denkbar, dass Samsung in den nächsten Wochen und Monaten auch die restlichen Modelle mit dem Update versorgt. Optisch hat sich an dem Betriebssystem der Uhr nicht viel verändert, es gibt aber einige nennenswerte Änderungen und Verbesserungen, die wir euch voraussichtlich nächste Woche vorstellen werden.