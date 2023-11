Galaxy S24: Samsung dürfte eine der größten Neuerungen dieses Jahres teilweise wieder streichen

Die Galaxy S24-Serie kommt abhängig von der Region mit einem Mix aus Exynos- und Qualcomm-SoC.

In diesem Jahr gab es hierzulande eine kleine Premiere in Sachen Samsung-Smartphones: Die Galaxy S23-Serie erschien in Deutschland erstmals mit einem Chip von Qualcomm, genauer gesagt mit dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

In der Vergangenheit mussten wir hierzulande mit Samsungs hauseigenen Chips vorliebnehmen, während Käufer auf der anderen Seite des Ozeans ein Samsung-Handy mit Qualcomm-Chip bekamen.

Doch der Qualcomm-Ausflug könnte eine kurze Ausnahme gewesen sein. Für das Galaxy S24 scheint Samsung eine Kehrtwende zu machen und in einigen Modellen wieder einen hauseigenen Exynos-Chip zu verbauen.

Nur das teuerste Galaxy-Handy mit Qualcomm-Prozessor

Qualcomm-CEO Cristiano Amon bestätigte gegenüber TheElec, dass die kommenden S24-Smartphones teilweise mit Exynos-Chips ausgestattet sein werden.

Je nach Region sollen das Galaxy S24 sowie das Galaxy S24 Plus mit einem Exynos-Chip auf den Markt kommen. Einzig und allein das Galaxy S24 Ultra soll weltweit mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen3 veröffentlicht werden.

Ob die Galaxy-S24-Serie mit diesem Mix aus Exynos- und Qualcomm-Chips in Deutschland erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die Vergangenheit ist es allerdings nicht ganz abwegig, dass bei uns nur das teuerste Modell mit dem pfeilschnellen Qualcomm-Prozessor ausgestattet sein wird.

In der Vergangenheit wurde Samsungs Strategie für Deutschland oft kritisiert. Das Problem: Die Exynos-Prozessoren waren im Vergleich zu dem Modell mit Snapdragon-SoC weniger effizient und leistungsstark.

Die Folge: eine geringere Akkulaufzeit und Performance, die sich auch in den Benchmarks widerspiegelte. Besonders der Akkuverbrauch im Standby war bei den Exynos-Handys verhältnismäßig hoch.

Das Galaxy S22 kam mit dem Exynos 2200 auf den Markt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der südkoreanische Hersteller einen neuen, leistungsfähigeren Chip für die S24-Serie entwickeln wird.

Was haltet ihr von der Aussage des Qualcomm-Chefs über die kommenden S24-Modelle? Habt ihr in der Vergangenheit ein Samsung-Smartphone mit einem solchen Chip besessen und die Aufregung nie verstanden? Oder habt ihr genau aus diesem Grund immer einen großen Bogen um die Galaxy-Geräte gemacht? Schreibt es unten in die Kommentare!