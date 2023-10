Werden Android-Handys im nächsten Jahr zur mobilen Spielekonsole? Ein Leak verspricht gewaltige Upgrades

Die technischen Daten des Snapdragon 8 Gen3 sind geleakt - der neue Prozessor verspricht eine Leistungssteigerungen im Bereich KI und Gaming. (Bild: Qualcomm)

Die iPhone 15 Pro-Handys haben den Anfang gemacht und wie es aussieht werden die Android-Handys nachziehen: Triple-AAA-Gaming auf dem Handy.

Ein Leak offenbart nun die technischen Daten des Snapdragon 8 Gen3. Dieser verspricht nicht nur Gaming auf Konsolen-Level, sondern auch reichlich Verbesserungen für generative KI-Funktionen - Qualcomm spricht vom »Titan der On-Device-Intelligenz«.

KI und Gaming auf NextGen-Niveau

Der Leak stammt von MSPoweruser und offenbart sämtliche technische Daten zum neuen Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm.

Auf Raytracing-Ebene soll der Snapdragon 8 Gen3 sich mit dem iPhone 15 Pro messen können. Qualcomm spricht von »console-defying«, also einer Leistung, die selbst Konsolen in den Schatten stellen soll - zumindest soll MSPoweruser es so erfahren haben.

Der Chip wird außerdem in der Lage sein, Zwischensequenzen in Spielen auf maximal 8K hochskalieren zu können.

Der Snapdragon 8 Gen2 unterstützt zwar auch schon hardwarebeschleunigtes Raytracing, jedoch wird die neue Adreno-GPU im Snapdragon 8 Gen3 fünf weitere Features unterstützen, die versprechen, mobiles Gaming auf ein neues Level zu bringen.

Unreal Engine 5 Lumen

UE 5 Lumen ist ein dynamisches System für globale Beleuchtung und Reflexionen, das für die nächste Konsolengeneration entwickelt wurde. Es ermöglicht diffuse Interreflexion mit unendlichen Bounces und indirekte spiegelnde Reflexionen in großen, detaillierten Umgebungen.

Unreal Engine 5 Global Illumination

UE 5 Global Illumination ist ein Oberbegriff für verschiedene Optionen, um die Lichtinteraktionen mit Geometrie und Materialoberflächen zu simulieren.

Unreal Engine 5 Reflections

UE 5 Reflections sind verschiedene Systeme, um reflektierende Materialoberflächen darzustellen. Dazu gehören Lumen Reflections, Ray Tracing Reflections, Screen Space Reflections, Reflection Captures und Planar Reflections.

0:28 Unreal Engine 5 - Beeindruckende Tech-Demo im Dschungel

Snapdragon Game Super Resolution

Hier handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, wie Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS. Dabei werden Spiele in einer niedrigeren Auflösung auf eine höhere hochskaliert. Das erhöht die FPS-Zahl und verringert den Energieverbrauch.

Adreno Frame Motion Engine 2.0

Mit dieser Technologie werden zusätzliche Frames generiert, um die Bildrate von Spielen zu erhöhen. Die Technologie ähnelt DLSS Frame Generation und AMD Fluid Motion Frames.

Wie sehen die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger aus?

Die neue Adreno-GPU ist sowohl 25 Prozent schneller als auch effizienter.

Die neue CPU besitzt fünf Performance-Kerne mit bis zu 3,2 GHz und zwei Effizienz-Kerne mit maximal 2,3 GHz. Sie ist 30 Prozent schneller und 20 Prozent effizienter.

Den größten Sprung macht der Chip bei der NPU, die für KI-Prozesse zuständig ist. Im Vergleich zum Vorgänger ist diese nun 98 Prozent schneller und 40 Prozent effizienter.

Laut MSPoweruser sind dies die vollständigen technischen Daten zum Snapdragon 8 Gen3:

AI-Engine

Qualcomm® Adreno™ GPU

Qualcomm® Kryo™ CPU

Qualcomm® Hexagon™ NPU

Fused AI accelerator architecture

Hexagon scalar, vector, and tensor accelerators

Hexagon Direct Link

Upgraded Micro Tile Inferencing

Upgraded power delivery system

Support for mix precision (INT8+INT16)

Support for all precisions (INT4, INT8, INT16, FP16)Qualcomm® Sensing Hub

Dual micro NPUs for audio and sensors

Dual Always-Sensing ISPs to support

two concurrent Always-Sensing Cameras

Support for INT4 precision

CPU

64-bit Architecture

1 Prime core, up to 3.3 GHz

5 Performance cores, up to 3.2 GHz

2 Efficiency cores, up to 2.3 GHz

GPU

Real-time Hardware-Accelerated Ray Tracing with Global Illumination

Support for Unreal Engine 5 Lumen Global Illumination and Reflections System

Snapdragon Game Super Resolution

Adreno Frame Motion Engine 2.0

Snapdragon Game Post Processing Accelerator

HDR gaming (10-bit color depth, Rec. 2020 color gamut)

Snapdragon Shadow Denoiser

API support: OpenGL® ES 3.2, OpenCL™ 2.0 FP, Vulkan® 1.3

Hardware-accelerated H.265, VP9, AV1 decoder

HDR Playback Codec support for HDR10+, HDR10, HLG, and Dolby Vision

5G-Modem

Snapdragon® X75 5G Modem-RF System

Arbeitsspeicher

Memory Density: Up to 24 GB

Support for LP-DDR5x memory, up to 4800 MHz

Konnektivität

Wi-Fi Generation: Wi-Fi 7

Peak Speed: 5.8 Gbps

802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11a/b/g/n

Wi-Fi Spectral Bands: 6 Ghz, 5 GHz, 2.4 GHz

Channel Bandwidth: 320/240/160/80/40/20 MHz

8-stream sounding (for 8×8 MU-MIMO)

MIMO Configuration: 2×2 (2-stream)

MU-MIMO (Uplink & Downlink)

4K QAM

OFDMA (Uplink & Downlink)

High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link

Wi-Fi Security: WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal Integrated Bluetooth

Bluetooth Audio: Snapdragon Sound™ Technology with support for Qualcomm XPAN Technology, Qualcomm® aptX™ Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive, and LE Audio

Bluetooth Features: Bluetooth 5.4, LE Audio, Dual Bluetooth antennas

USB: Version 3.1 Gen 2; USB Type-C Support

Displayunterstützung

4K @ 60 Hz

QHD+ @ 144 Hz

Maximum External Display Support:

Up to 8K @ 30 Hz

Up to 1080 @ 240 Hz

Variable Refresh Rate support for 240 Hz to 1 Hz

10-bit color depth, Rec. 2020 color gamut

HDR10, HDR10+, HDR vivid, and Dolby Vision

Audiounterstützng

Qualcomm Aqstic™ audio codec

Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier

Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N)

Playback: -108dB

Qualcomm® Audio and Voice Communication Suite

Spatial audio with head-tracking

Kameraunterstützung

Cognitive ISP, Triple 18-bit ISPs

Up to 36 MP triple camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag

Up to 64+36 MP dual camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag

Up to 108 MP single camera @ 30 FPS with Zero Shutter Lag

8K HDR video capture + 64 MP photo capture @ 30 FPS

4K video capture @ 120 FPS

Mehr zum Thema Zuerst fand ich das iPhone 15 Pro langweilig, aber jetzt bin ich vom Handy überzeugt von Patrick Schneider

Wie steht ihr dazu, dass Smartphones immer leistungsfähiger werden und man bald Blockbuster-Spiele wie Resident Evil VIII und Assassin's Creed Mirage auf diesen spielen kann? Ist das interessant für euch und würdet ihr zukünftig die Konsole mit einem Handy ersetzen, sollte es bald mehr Spiele für diese geben? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!