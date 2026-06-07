Samsung plant wohl ein viertes Galaxy-Topmodell, das ihr auf dem Schirm haben müsst, wenn euch die Ultra-Handys bisher zu groß waren

Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,9 Zoll sind die S-Ultra-Handys von Samsung für viele zu groß. (Bildquelle: Marinus Martin/GameStar Tech)

Seit 2020 besteht die Galaxy-S-Reihe von Samsung aus drei Handys: Basismodell, Plus und Ultra. Zwischendurch probierte der Hersteller ein besonders dünnes Handy, als vierte Variante zu etablieren (Galaxy S25 Edge), jedoch scheint diese Reihe schon vom Tisch zu sein.

Für die S27-Reihe könnte ein neuer Versuch für ein viertes Gerät gewagt werden – ein »Pro«-Handy soll dazukommen.

Samsung Galaxy S27 Pro: Was bisher bekannt ist

Die Information stammt vom koreanischen News-Portal »ETNews«.

Dem Bericht zufolge plant Samsung sein Line-up in der S-Reihe, um ein viertes Handy zu ergänzen. Das vorläufig betitelte »Galaxy S27 Pro« soll sich zwischen dem Plus und dem Ultra-Modell einreihen.

Grob heruntergebrochen soll das Pro-Modell die Ausstattung des Ultra-Handys haben, aber in einem kompakten Formfaktor. So soll der OLED-Bildschirm eine Bildschirmdiagonale von 6,47 Zoll besitzen. Das ist deutlich kleiner als etwa beim Samsung Galaxy S26 Ultra, das mit seinen 6,9 Zoll fast so groß ist wie ein kleines Tablet.

Damit würde Samsung ein Handy für alle anbieten, die gerne zur High-End-Ausstattung greifen, denen aber die Ultra-Serie von Samsung zu groß ist.

Ein viertes Handy soll sich zwischen Plus und Ultra einreihen. (Bildquelle: Samsung)

Ein weiterer Kompromiss: Der kleinere Bildschirm soll nicht der einzige Unterschied zum Ultra-Modell sein. Beim Pro-Modell soll der Stylus fehlen, was beim kompakten Formfaktor nicht überrascht.

Akku mit gleicher Kapazität wie beim Ultra: Trotz des kleineren Gehäuses soll Samsung das Pro-Handy mit einem Akku mit 5.000 Milliamperestunden ausstatten. Das ist dieselbe Größe wie bei den aktuellen Ultra-Smartphones des Herstellers.

Der Leaker Saurav soll schon einige technische Daten des Handys erfahren haben, jedoch dürfen diese noch mit einer großen Prise Skepsis begegnet werden, da bis zur Ankündigung der S27-Reihe noch viele Monate vergehen werden:

Bildschirm: 6,47 Zoll LTPO OLED mit 2K-Auflösung und 120 Hz

Antireflexionsbeschichtung

Privacy-Display-Feature Leistung: Snapdragon 8 Elite Gen6 Pro / Exynos 2700

LPDDR6 RAM

UFS 5.0 Speicher Kameras: 200 MP Hauptkamera

50 MP Ultraweitwinkel

50 MP 3,5x Tele Akku und Extras: 5.000-mAh-Akku

Kabelloses Laden

USB 3.2

IP68-Zertifizierung

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Samsungs Überlegung, ein viertes Modell in seine Top-Smartphones aufzunehmen, könnte eine direkte Antwort auf Apples Produktstrategie sein, die schon seit einigen Jahren zwei Pro-Modelle im Line-up haben.

Eine offizielle Bestätigung zum Samsung Galaxy S27 Pro steht aus und dürfte erst im Frühjahr 2027 folgen.

Würdet ihr euch das Samsung Galaxy S27 Pro kaufen? Was haltet ihr vom Formfaktor mit 6,47 Zoll? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!