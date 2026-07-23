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The Witcher 3: Das neue Addon Songs of the Past wird auf der gamescom endlich enthüllt - so kommt ihr vor Ort ran

Fans lecken sich nach Infos zur neuen Witcher-Erweiterung die Finger. Jetzt steht fest: Auf der gamescom 2026 gibt's endlich mehr zu Songs of the Past zu sehen. Bei der Opening Night wird das Addon feierlich enthüllt.

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Jesko Buchs
23.07.2026 | 15:05 Uhr

Hexer Geralt ist dank des neuen Addons Songs of the Past auch in diesem Jahr wieder auf der gamescom in Köln vertreten. Bild: CDPRJ. Buchs Hexer Geralt ist dank des neuen Addons Songs of the Past auch in diesem Jahr wieder auf der gamescom in Köln vertreten. Bild: CDPR/J. Buchs

Songs of the Past, zu Deutsch Lieder der Vergangenheit - so soll das neue Addon heißen, das Anfang 2027 den mittlerweile über 10 Jahre alten Rollenspiel-Hit The Witcher 3 noch einmal fortsetzen soll.

Bereits im Sommer letzten Jahres hatte es erstmals Gerüchte gegeben, dass CD Projekt vor dem Release von The Witcher 4 ein neues Addon für den dritten Serienteil bringen werde. Im Mai 2026 leakte sich CD Projekt dann im eigenen Launcher versehentlich selbst und musste die Existenz des Addons notgedrungen bestätigen. Songs of the Past soll in etwa so umfangreich wie die zweite Erweiterung Blood and Wine ausfallen.

Genauere Infos zur Story gibt es bislang nicht, einige Details im bisherigen Marketing-Material deuten aber darauf hin, dass Geralts guter Kumpel Rittersporn in der Erweiterung eine wichtige Rolle spielen könnte - mehr dazu in unserer ausführlichen Analyse zur Ankündigung. Weitere Informationen sollen dann zur gamescom folgen, hieß es bislang lediglich von CD Projekt.

Video starten 1:09:45 Braucht Witcher Geralt zum Überleben?

Schon seit einigen Wochen steht fest, dass die polnischen Entwickler mit dem Witcher-DLC auf der Messe vertreten sein werden. Jetzt wissen wir auch, in welcher Form: Songs of the Past soll im Rahmen der Opening Night Live, der traditionellen Eröffnungsshow der gamescom am Dienstagabend, feierlich enthüllt werden.

Das teilte ONL-Moderator Geoff Keighley persönlich auf Twitter mit. Die Show startet am 25. August 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

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Während der Show werden wir laut Keighley einen ersten Blick auf das Addon werfen können. Unklar ist aber, was genau während der Show präsentiert wird; also ob wir lediglich einen Story-Trailer oder sogar schon echtes Gameplay gezeigt bekommen. Das GameStar-Team begleitet die Show sowohl live für euch vor Ort in Köln als auch im Live-Ticker hier auf GameStar.de. Alle neuen Infos rund um Songs of the Past findet ihr entsprechend während der gamescom auf unserer Webseite.

Ihr könnt aber natürlich auch einfach selbst zur gamescom kommen. Denn wie CD Projekt mittlerweile bestätigt hat, wollen die Entwickler interessierten Fans während der Messe in Halle 8.1 eine geführte Präsentation des Addons vorstellen. Die Wortwahl deutet darauf hin, dass euch dabei auch Gameplay vorgespielt wird. Wer die Präsentation sehen will, braucht lediglich ein Messeticket - und vermutlich viel Geduld beim Anstehen.

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Entwickelt wird Songs of the Past federführend beim Team von Fool's Theory; die Macher von The Thaumaturge sitzen aktuell ebenfalls an einem Remake des ersten Witcher-Teils. CD Projekt selbst arbeitet momentan mit Hochdruck an The Witcher 4, das erstmals in der Seriengeschichte auf die Unreal Engine 5 setzen soll.

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