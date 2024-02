Samsung Galaxy: Drei Modelle werden nicht mehr mit Updates versorgt - das solltet ihr beachten

Drei Samsung-Geräte erhalten keinerlei Updates mehr.

KI-generierter Inhalt Das Wichtigste in Kürze Samsung hat die Liste der Geräte, die Updates erhalten, aktualisiert.

Drei Modelle, das Galaxy A51, das Galaxy A01 und das Galaxy Tab S6, erhalten keine Updates mehr.

Zudem ändert sich der Updatezyklus für das Galaxy A03 und das Tab S8 auf halbjährliche Aktualisierungen.

Die Funktionalität der betroffenen Geräte bleibt erhalten, aber es erhöht sich das Risiko von Sicherheitslücken.

Wie alle Smartphone-Hersteller hat Samsung zu jedem Smartphone und Tablet einen festgelegten Zeitraum, wie lange die jeweiligen Galaxy-Geräte mit Updates versorgt werden.

Die sicherheitsrelevanten Aktualisierungen kommen je nach Alter des Geräts entweder quartalsweise, halbjährlich oder jährlich heraus. Welche Samsung-Modelle so versorgt werden, listet der Hersteller in einer großen Übersicht auf, doch seit diesem Monat fehlen insgesamt drei Smartphones und Tablets in dieser Liste.

Welche Samsung-Geräte keine Updates mehr erhalten: Bei den drei Galaxy-Modellen, die vom Hersteller überhaupt nicht mehr mit Aktualisierungen versorgt werden, handelt es sich um ein Smartphone sowie zwei Tablets:

Galaxy A51

Galaxy A01

Galaxy Tab S6

Des Weiteren ändert sich der Updatezyklus für die Sicherheitspatches beim Galaxy A03 sowie beim Tab S8. Statt den bisherigen vierteljährlichen Aktualisierungen gibt es diese nur noch im Halbjahresrhythmus.

Ist das betroffene Handy oder Tablet damit unbrauchbar? Quatsch. Der Wegfall der Sicherheitsupdates berührt die reine Funktionalität der jeweiligen Geräte in keinerlei Hinsicht. Ihr könnt die betroffenen Galaxy-Modelle also wie gehabt weiterhin benutzen.

Allerdings solltet ihr künftig etwas vorsichtiger mit den Handys oder dem Tablet umgehen. Neu auftauchende Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen, sodass ihr ein potenziell höheres Risiko in Kauf nehmt.

Welche Alternativen gibt es? Solltet ihr die Änderung des Supports zum Anlass nehmen, euer Mobilgerät zu wechseln, empfehlen sich mehrere Möglichkeiten, auf welches neue Modell ihr umsteigen könnt.

Wollt ihr etwa bei Samsung bleiben, könnt ihr beispielsweise das jeweils aktuelle Nachfolgemodell in Betracht ziehen. Beim Galaxy A51 wäre dies das Galaxy A54, beim Galaxy A01 könnt ihr euch unter anderem am Galaxy A05s orientieren.

Samsungs Tabletreihe hingegen ist mittlerweile in der neunten Generation angekommen, hier wäre also das Galaxy Tab S9 das entsprechend aktuelle Modell.

Mit dem Wegfallen der Sicherheitsupdates für die jeweiligen Geräte löst Samsung das zum Release-Zeitpunkt gegebene Versprechen ein, diese etwa vier Jahre mit den Patches zu versorgen.

Dieser Zeitraum wurde indes mit der aktuellen Flaggschiff-Reihe deutlich verlängert: Das Galaxy S24 etwa erhält künftig sieben Jahre lang solche Updates - was aber unter anderem bei Benjamin nicht unbedingt auf Begeisterung stößt:

Habt ihr eines der Samsung-Galaxy-Geräte, das künftig nicht mehr mit Updates versorgt wird? Nehmt ihr das zum Anlass, euch ein neues Smartphone zu holen oder bleibt ihr bei eurem jetzigen Handy, bis es funktional den Geist aufgibt? Achtet ihr beim Kauf auf den Support-Zeitraum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!