Doppel-Falthandy von Samsung: Möglicher Release-Zeitraum, Display-Größe und Name in Gerücht aufgetaucht

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 bekommt wohl demnächst einen großen Bruder.

Aktuell ist das Huawei Mate XT noch das Einzige doppelt faltbare Smartphone auf dem Markt. Das dürfte sich aber schon bald ändern.

Auch Samsung arbeitet an einem solchen Trifold - oder Multifold -Gerät und hat auf der CES 2025 hinter verschlossenen Türen sogar schon Demogeräte gezeigt.

In einer Quartals-Telefonkonferenz wurde das neue Falthandy ebenfalls erwähnt, eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

In einem Blogpost (via androidauthority) wurden jetzt weitere vermeintliche Leaks zu dem Gerät verraten, darunter auch der Name.

Die neue Serie soll Samsung Galaxy G Fold heißen

heißen Die Größe des Displays 9,96 Zoll betragen

Das Display soll sich von beiden Seiten zusammenklappen lassen

Der Name des Foldables stellt wohl eine Anspielung an den Faltmechanismus dar. Nachdem es zum Release zunächst geheißen hatte, es sei erst Anfang 2026 so weit, bringen die aktuellen Gerüchte mit dem dritten Quartal 2025 einen etwas früheren Zeitraum ins Spiel.

Samsung G Fold: Faltdisplay im Tablet-Format?

Mit der Z Fold- und der Z Flip-Serie mischt Samsung seit Jahren im Foldable-Bereich mit. Der Hersteller gehörte auch zu den ersten, die die neue Falttechnologie auf den Markt gebracht haben.

Von daher kommt es nicht überraschend, dass Samsung neben klassischen Handys wie dem Galaxy S25 Ultra auch im Trifold-Bereich vorne mit dabei sein will.

Ein Vorteil von Foldables soll es sein, zwei Geräte in einem zu bieten: ein normales Smartphone und ein Tablet, das sich besser zum Arbeiten und zur Mediennutzung eignet.

Mit dem Galaxy Z Fold ist Samsung noch recht weit von Tablet-Größen entfernt (was auch für andere einfache Foldables gilt): Das aktuelle Modell, das Galaxy Z Fold 6, bietet beispielsweise ein 6,3-Zoll-Display im geschlossenen Zustand und ein 7,3-Zoll-Display, wenn es aufgeklappt wird.

Der Unterschied ist eindeutig, dennoch ist auch der große Bildschirm noch nicht unbedingt im Tablet-Bereich. Das Display des iPad Mini misst etwa 8,3 Zoll.

Die gemunkelten 9,96 Zoll, die das Galaxy G Fold bieten soll (wenn es denn wirklich diesen Namen bekommt), sind näher an klassischen Tablets. Das iPad 10 bietet beispielsweise 10,9 Zoll, beim Galaxy Tab S10+ sind es 12,4 Zoll.

Das neue Falthandy könnte also ein großer Schritt für Samsung werden. Ob die Spezifikationen und der Name stimmen, kann aktuell aber nur spekuliert werden. Bis der südkoreanische Hersteller das Gerät offiziell vorstellt, müssen wir uns in Geduld üben.