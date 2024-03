Schneller als viele SSDs: Samsung kündigt neue microSD-Karten an

Samsungs neue microSD-Karte ist schneller als SATA-SSDs.(Bild: Samsung)

In einer Zeit, in der microSD-Kartenslots in Smartphones zunehmend zur Rarität werden, bleiben die kleinen Speicherkarten weiterhin unverzichtbar in spezifischen Bereichen wie Handheld-Gaming und professionellen Kameras.

Angesichts der steigenden Popularität von Steam Deck und Co. zeigt sich, dass Innovation in diesem Bereich dringender denn je ist.

Samsung macht jetzt den nächsten Schritt, mit der Einführung von microSD-Karten, die nicht nur eine beeindruckende Speicherkapazität haben, sondern auch Geschwindigkeiten erreichen können, die herkömmliche SATA-SSDs in den Schatten stellen.

1,4-mal schneller als SATA-SSDs

Samsung hat neue microSD-Karten mit dem Namen angekündigt, die eine maximale Lesegeschwindigkeit von 800 MB/s erreichen können. Damit würden diese neuen Speicherkarten etwa 1,4-mal schneller sein, als herkömmliche SATA-SSDs, die höchstens 560 MB pro Sekunde lesen können.

Diese neuen SD-Karten könnten deswegen besonders interessant für Handhelds wie das Steam Deck werden. Samsung wirbt außerdem damit, dass die neuen Karten dank ihrer Dynamic Thermal Guard -Technologie, selbst nach langer Nutzung kühl bleiben.

Verfügbarkeit: Die neuen SD Express-Karten wurden bisher nur mit einer Größe von 256 GByte angekündigt und sollen später in diesem Jahr erscheinen.

microSD-Karten mit 1 TByte Speicher

Für jene, die lieber eine große Speicherkapazität bevorzugen, bringt Samsung bald seine ersten UHS-1-microSD-Karten mit 1 TByte Speicher.

Diese bieten nicht nur jede Menge Platz für Medien und Spiele, sondern sollen auch gegen Wasser, extreme Temperaturen, Stürze, Verschleiß, Röntgenstrahlen und Magneten geschützt sein.

Verfügbarkeit: Die 1 TB-microSD-Karte wird im dritten Quartal von diesem Jahr verfügbar sein. Aktuell sind schon einige Fälschungen im Umlauf, von denen ihr dringend die Finger lassen solltet.

Preisinformationen zu den beiden microSD-Karten gibt es noch nicht.

Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr eher zur schnellen microSD-Karte greifen oder lieber zu der mit einem Terabyte Speicher? Schreibt es uns in die Kommentare!