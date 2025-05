Samsung patentiert ein Handy mit einem Feature, das wir von Spiegelreflex- und Systemkameras kennen

Samsung hat ein Patent angemeldet, das ein Handy mit austauschbaren Objektiven zeigt.

Darum ist das wichtig: Ein großer Vorteil von Systemkameras gegenüber Smartphones oder Kameras mit fest verbauten Objektiven, ist die Flexibilität beim Fotografieren. Handyhersteller kompensieren diesen Nachteil, indem sie mehrere Kameras auf der Rückseite installieren. Ein Handy mit austauschbaren Objektiven könnte die Flexibilität beim Fotografieren weiter erhöhen.

Im Detail: Das neue Patent zeigt ein Smartphone mit einer oder zwei Kameras auf der Rückseite, bei dem ihr die Objektive wechseln könnt. Durch den Text des Patents erfahren wir ein paar interessante Details zu der Funktionsweise:

Die Idee ist nicht neu: Erst neulich haben zwei Hersteller Smartphones mit optionalen Objektivaufsätzen vorgestellt:

Ob Samsung dieses Patent in die Tat umsetzen wird, ist noch völlig ungeklärt. Es zeigt allerdings, dass der Hersteller an dieser Idee interessiert ist.

Übrigens: Samsung hat mit der NX-Modellreihe schon Erfahrung mit Systemkameras. Leider hat sich der Hersteller vor einigen Jahren aus diesem Markt zurückgezogen.

Meinung der Redaktion

Duy Linh Dinh: Mit den Innovationen im Bereich der »Computational Photography« glaube ich nicht, dass auswechselbare Objektive bei einem Smartphone so nützlich sind, wie man vermuten mag.

Dank Periskop-Konstruktionen können inzwischen komplexe Tele-Objektive in dünnen Handys verbaut werden. Und dank großer, hochauflösender Bildsensoren und KI ist der Digitalzoom bei Handys besser denn je.

Ultraweitwinkelobjektive sind heute auch in nahezu jedem Handy verbaut. Lediglich Fisheye-Objektive vermisse ich noch bei einem Smartphone. Aber selbst solche könnten in Handys integriert werden: Ein Fisheye-Objektiv bei dem intern per Software die Verzerrung korrigiert wird. Der Nutzer oder die Nutzerin sollte dann die Möglichkeit haben, diese Korrektur zu aktivieren oder zu deaktivieren. So hätte man Fisheye und Ultraweitwinkel in einem.

Natürlich bieten Wechselobjektive trotzdem eine erhöhte Flexibilität gegenüber fest verbauten Linsen. Allerdings würde ich vermuten, dass das ein Feature ist, das größtenteils Fotografie-Enthusiasten wie mich anspricht. Und solche greifen doch lieber zu einer dedizierten Kamera.

Vielleicht irre ich mich auch und das ist der nächste große Trend bei Smartphones? Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich über jede Innovation in diesem Bereich.