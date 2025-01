Neben neuen Handys: Samsung hat gestern drei weitere Geräte angekündigt – und ihr habt sie vielleicht verpasst

Samsung plant 2025 mehr Smartphones und mehr High-Tech-Brillen. (Salman - Adobe Stock)

Neben den drei neuen Galaxy-S25-Smartphones war das S25 Edge das Highlight, oder doch nicht? Für ein paar Sekunden zeigte der Hersteller auf seinem gestrigen Unpacked-Event eine Folie mit drei brandneuen Geräten, die uns wahrscheinlich noch dieses Jahr erwarten.

Die neue XR-Brille von Samsung

Zwar ist die Ankündigung der XR-Brille nicht ganz neu. Aber der Hersteller gab den Besuchern einen Vorgeschmack auf die neue Brille.

Das Headset läuft auf Android XR, das »Mixed Reality« bietet und das Gerät in die Nähe von Apples Vision Pro rückt.

Es war nur kurz zu sehen. Im Kontext zu Android XR zeigte der Hersteller weitere Produkte, die uns bevorstehen.

Die Android-Apps werden in großen Fenstern über möglicherweise zwei OLED-Bildschirme mit sehr hoher Auflösung und hoher Bildwiederholrate auf die Netzhaut projiziert.

Samsung arbeitet mit Google an optimierten Apps wie YouTube oder Google Photos, um beispielsweise 3D-Bilder darzustellen. Auch Gemini wird zum Einsatz kommen.

Samsung baut offenbar mehrere Kameras in das Headset ein, um Augen- und Handbewegungen zu verfolgen, etwa um durch das Menü zu navigieren und Gesten für bestimmte Funktionen auszuführen.

Als Chip kommt vermutlich der Snapdragon Elite XR2 oder ein Nachfolger zum Einsatz.

Wie Sammobile weiter berichtet, sind 16 GByte RAM, Bluetooth 5.4 sowie Wi-Fi 7 an Bord.

Das Gerät wird höchstwahrscheinlich Ende 2025 auf den Markt kommen, möglicherweise aber auch später. Ein genauer Preis ist noch nicht im Umlauf, allerdings sollte man sich bei Interesse an dem Gerät auf hohe Kosten einstellen.

Auch die Frage der Verfügbarkeit ist noch offen. Ähnlich wie Apple dürfte auch Samsung die Markteinführung zunächst auf wenige Länder beschränken, um das Kaufinteresse zu testen.

Samsungs Tri-Fold-Smartphone

Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt ist es offiziell. Samsung arbeitet an einem sogenannten Tri-Fold-Smartphone für den Massenmarkt. Der Marketingbegriff ist dabei etwas irreführend, denn das Gerät lässt sich zwar »nur« zweimal falten, aber das Wort »Tri-Fold« bezieht sich auf die drei Displayseiten, die hervorgeklappt werden, sprich: Das Handy zu drei individuellen Teilen falten.

Der Hersteller Huawei hat vor einigen Monaten sein erstes Exemplar vorgestellt.

Das Huawei Mate XT besitzt zwei Scharniere.

Wann das neue Falt-Handy von Samsung auf den Markt kommt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Gerüchte besagen jedoch, dass es auf dem nächsten Unpacked-Event im Sommer vorgestellt wird. Üblicherweise werden bei dieser Präsentation die neuesten Foldables von Samsung präsentiert.

Informationen zu Preisen und Spezifikationen sind derzeit sehr rar. Im aufgeklappten Zustand wird das Smartphone vermutlich an die Displaygrößen von Tablets heranreichen.

Klar ist: Günstig wird der Spaß sicher nicht, was sich aus den aktuellen Preisen für faltbare Smartphones ableiten lässt.

Eine Smart Glasses kommt wohl auch

Schließlich war auf der Bühne für kurze Zeit eine Meta- bzw. RayBan-ähnliche Smart Glasses zu sehen, zumindest ein Abbild davon. Auch hier gab es in der Vergangenheit Gerüchte (via X.com), dass Samsung in Konkurrenz zu anderen Herstellern treten würde.

Die Brille verfügt demnach über einen Qualcomm-Chip sowie eine 12-Megapixel-Kamera von Sony. Das Betriebssystem soll ebenfalls auf Android XR basieren und als Sprachassistent steht Gemini zur Verfügung.

Wie bei der großen XR-Brille soll sich die Produktion auf eine kleinere Stückzahl beschränken. Die Markteinführung ist wohl für Ende 2025 geplant.

Habt ihr die Präsentation von Samsung gesehen? Habt ihr den Moment verpasst oder sind euch die drei Geräte sofort ins Auge gesprungen? Was haltet ihr von den beiden Brillen und dem Tri-Fold-Smartphone? Ist eines der Geräte für euch interessant oder haltet ihr alles noch für weit entfernte Zukunftsmusik? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!