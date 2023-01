Samsung One UI 5.1: Erste Informationen zu Release, Funktionen und den unterstützten Smartphones

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Unpacked Event von Samsung. Nun treten erste Details zum Release der One UI 5.1 ans Tageslicht, wie die Webseite 9to5google berichtet.

Der ursprüngliche Hinweis geht auf Samsung höchstpersönlich zurück. Die Details zum kommenden Update versteckten sich nämlich in den Changelogs des Updates zur Watch 5 des südkoreanischen Herstellers. Die Uhr erhält ein Update, um den Kamerazoom der gekoppelten Smartphones aus der Ferne zu steuern.

Außerdem wird eine Funktion hinzugefügt, um den Batteriestatus sowie die Displayfunktionalität der Uhr über das verbundene Handy überprüfen zu können.

Bislang sind nicht alle Details zum neuen Update bekannt. Wir werden diesen Artikel aktualisieren und euch über die Neuerungen informieren, sobald neue Informationen hinzukommen.

Release: Wann erscheint One UI 5.1?

Ein genauer Termin zum Start von One UI 5.1 ist derzeit noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass die kommende S23-Serie bereits ab Werk mit One UI 5.1 ausgeliefert wird. Demnach glauben wir an einen Release für die anderen Smartphones im Februar oder März nach dem Start der S23-Serie.

Da es sich um eine Zwischenversion handelt, werden sich die Änderungen vermutlich im Rahmen halten.

Ein Blick auf die Changelogs des kommenden Updates der Watch 5 verrät bereits einige Details der unterstützten Smartphones. Demnach sollen alle Flaggschiff-Modelle nach dem S20 und Z Flip die Steuerung der Zoomkamera über die Smartwatch unterstützen:

Samsung Z Fold 2

Samsung Z Flip 2

Samsung Z Fold 3

Samsung Z Flip 3

Samsung Z Fold 4

Samsung Z Flip 4

Samsung S21

Samsung S21 +

Samsung S21 Ultra

Samsung S22

Samsung S22 +

Samsung S22 Ultra

Erhalten die A- und FE-Serie das Update auf One UI 5.1? Samsung spricht in den Changelogs lediglich von den Flaggschiff-Modellen, was die Unterstützung des Zoom-Controllers betrifft.

Das Update auf One UI 5.1 sollte allerdings auch auf älteren Modellen ausgerollt werden. Die Liste an kompatiblen Smartphones wird unsererseits erweitert, sobald die Informationen dazu vorliegen.

Ihr seid neugierig auf die kommende S23-Serie? In unserem passenden Artikel findet ihr alle Informationen zum Unpacked Event:

Samsung Galaxy S23: Alle Infos & Gerüchte zum Release, Preisen, Specs und mehr

Welches Feature sollte eurer Meinung nach in den kommenden Updates von One UI noch nachgeliefert werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!