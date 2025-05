Seasonic will das Problem der schmelzenden Anschlüsse von Nvidia-Grafikkarten beheben

Moderne Highend-GPUs arbeiten mit sehr hohen Energiemengen, hier müssen mehrere hundert Watt durch kleine Kabel gedrückt werden. Nvidia hat bisher kein gutes Händchen für die passenden Anschlüsse, Seasonic will Abhilfe schaffen. (Bildquelle: Reddit/Shiftyeyes67k)

Wenn Hersteller eigene Anschlüsse als Upgrade zu existierenden anbieten, kann das einen kommenden neuen Standard bedeuten. Oder es bedeutet viel Stress für die Nutzer. Ihr ahnt es schon: Es kommt auf die Umsetzung an.

Nvidia scheint hier mit den High-Power-Stromsteckern ihrer Grafikkarten nicht so viel Erfolg zu haben. Immer wieder gibt es Berichte, dass 12VHPWR und 12V-2x6-Anschlüsse an Nvidia-Grafikkarten nicht nur sehr warm werden sondern sogar schmelzen. Das kann teuer werden, nicht nur, weil die Grafikkarte beschädigt wird, sondern auch, weil akute Brandgefahr besteht.

Warum 12VHPWR schmilzt

Warum das so ist, dazu gab es viele Theorien. Inzwischen gilt aber als sicher: Einzelne Stromadern in den Anschlüssen leiten kurz- oder langfristig eine zu hohe Stromstärke (Ampere) während andere eher schwach belastet werden. Es fließt also nicht insgesamt zu viel Strom, sondern nur an einem Flaschenhals.

Dazu kann es aufgrund von qualitativ minderwertigen Kabeln oder Anschlüssen kommen, aber auch falsche Handhabung durch die Nutzenden kann das Problem verstärken.

Unschuldig ist aber auch Nvidia nicht, die durchaus die Möglichkeiten hätten, lenkend einzugreifen. Oder einfach einen narrensicheren Anschluss liefern könnten.

Seasonic Optiguard überwacht das GPU-Stromkabel

Seasonic will das Problem netzteilseitig lösen, natürlich primär um Geld zu verdienen aber das immerhin mit dem Nebeneffekt, dass bereits gekaufte Highend-GPUs sicher weiter genutzt werden können ohne um- oder ausgetauscht werden zu müssen.

In den voraussichtlich aber erst Anfang 2026 erscheinenden Oberklassenetzteilen von Seasonic soll mit Optiguard eine Überwachungslösung für die PCIe-Stromkabel verbaut werden. Ein Mikroprozessor im Netzteil überwacht dabei die einzelnen stromführenden Adern des High-Power-Anschlusses und schlägt bei zu hohen Spannungen (und in einem zweiten Schritt auch: Temperaturen) auf einer Ader Alarm.

Nicht nur direkt an der GPU kann es zu schmelzenden Kontakten kommen. Solche Unfälle sollen laut Seasonic mit Optiguard nicht mehr vorkommen.

Reagiert ihr dann nicht, indem ihr die GPU um ihre Last befreit, schaltet das Netzteil den Rechner aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Für unüberwachte nächtliche Rendermarathons ist diese Lösung also nur bedingt geeignet - sicherer als ohne Überwachung wird es aber trotz potentiellem Datenverlust. Niemand mag es, wenn man beim Aufwachen merkt, dass der PC abgebrannt ist.

Preise und Verfügbarkeiten

Noch ist Seasonic dabei, das Feature genauer zu entwickeln und zu testen. Bis die Seasonic-Netzteile der Prime-Serie also mit Optiguard erscheinen, wird es noch bis mindestens Ende 2025, eher aber Anfang 2026 dauern.

Der Preis der generell schon nicht günstigen Prime-Netzteile dürfte noch etwas weiter ansteigen. Günstiger als eine neue RTX 5090 wird so ein Netzteil aber definitiv sein.