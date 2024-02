Sensationelle Zufallsentdeckung: Zwei extrem seltene Exemplare des weltweit ersten Desktop-PCs wurden beim Entrümpeln gefunden

So sieht eine spätere Version des weltweit ersten echten Desktop-PCs mit voll integriertem Prozessor aus. (Bildquelle: YouTube/The Byte Attic)

Stellt euch vor, ihr entrümpelt eine Wohnung und unter Sperrmüll und Kartons kommen zwei eher an eine Schreibmaschine erinnernde Computer zum Vorschein. Im weiteren Verlauf stellt sich dann heraus, dass es sich um extrem seltene Exemplare handelt, von denen es insgesamt nur noch drei auf der ganzen Welt geben soll.

Genau so ist es dem Chef der Hausräumungsfirma Just Clear Brandon O’Shea ergangen, wie The Daily Mirror berichtet. Bei einem Routinejob in London entdeckten seine Mitarbeiter zwei Q1-Desktop-Personal-Computer.

Unsere Teams finden bei ihren täglichen Entrümpelungen alle möglichen Dinge, einige davon von historischer Bedeutung, aber ich hätte nie gedacht, dass wir etwas so Wichtiges für den Bereich der Technologie und die Geschichte der Informatik finden würden. Brandon O'Shea, Just Clear

Was ist der Q1 genau?

Der Q1 wurde von der Q1 Corporation im Jahr 1972 auf den Markt gebracht. Er gilt als erster echter Desktop-PC mit einem einzelnen, voll integrierten CPU-Chip (Prozessor).

Das schlagende Herz des Q1 ist ein Intel 8008, der seinerseits am 1. April 1972 vorgestellt wurde. Er war außerdem der weltweit erste 8-Bit-Mikroprozessor und bestand aus 3.500 Transistoren. Ein aktueller Ryzen 9 7950X bringt es im Vergleich auf 13,14 Milliarden Transistoren.

Der Intel 8008 ist der Vorläufer des 1974 veröffentlichten Intel 8080 und legte damit den Grundstein für die erfolgreiche x86-Prozessor-Architektur

Der 8008 taktet mit 500 bis 800 Kilohertz (kHz) und wurde in einem 10-Mikrometerverfahren gefertigt. Heute üblich sind 5-Nanometerverfahren (wenngleich die tatsächliche Strukturbreite mittlerweile von der Namensgebung abweicht). Moderne Prozessoren takten zudem im Gigahertz-Bereich.

Fest integriert in den Q1 war obendrein eine Tastatur und ein neonoranges Plasmadisplay.

Der Q1 hatte einen Konkurrenten

Eigentlich war der Intel 8008 für den DataPoint 2200 von Computer Terminal Corporation (CTC) gedacht. Weil Intel die CPU aber nicht rechtzeitig fertigstellen konnte, wich CTC auf eine Multi-Chip-CPU aus.

Der 2200 konnte dafür bereits 1971 auf den Markt kommen. Er ist zwar auch ein Desktop-Rechner, da die CPU jedoch nicht voll integriert und stattdessen auf mehreren Chips verteilt ist, gilt allgemein der Q1 als erster echter Mikrocomputer respektive Desktop-PC (mit voll integriertet CPU).

Die beiden Modelle des Q1 werden derzeit an der Fakultät für Informatik der Kingston University ausgestellt. Andere Modelle der Ausstellung sind unter anderem ein Sinclair ZX81 und ein ZX Spectrum. Diese sollen neben anderen Meilensteinen der PC-Geschichte entweder privat verkauft oder versteigert werden.

Nicht ganz so alt, aber dafür umso legendärer sind die PCs aus dem folgenden Beitrag:

