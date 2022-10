Beim Silent Hill 2 Remake sind sogar die Systemanforderungen gruselig

Lange war es still um Silent Hill und die Frage stand im Raum, ob es ohne Hideo Kojima überhaupt sinnvoll mit der Marke weitergehen kann. Vor zwei Tagen ist es nun endlich geschehen: Konami hat ein Remake zu Silent Hill 2 angekündigt.

Entwickelt wird der Titel von den Horror-Experten Bloober Team, die unter anderem für The Medium und die Layers of Fear-Reihe bekannt sind. Auf Steam wurden auch bereits die Systemanforderungen veröffentlicht und diese haben es in sich!

Die Systemanforderungen für Silent Hill 2 Remake

Mindestanforderungen

Kein Scherz: Die folgenden Specs sollen laut des Entwicklers gerade einmal für 1080p/30 FPS bei niedrigen bis mittleren Einstellungen reichen:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 5700 / Nvidia Geforce GTX 1080

Speicherplatz: 50 GB

Empfohlene Anforderungen

Wer einen großen Sprung in Sachen Auflösung erwartet, darf sich jetzt nicht erschrecken: Die empfohlenen Angaben sollen für 1080p bei 60 FPS und mittleren Einstellungen oder 30 FPS bei hohen Einstellungen gelten!

Betriebssystem: Windows 11

Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia Geforce RTX 2080

Speicherplatz: 50 GB

Wieder einmal fällt auf, dass diese Anforderungen nur für das Spielen in FullHD sind. Für höhere Auflösungen empfiehlt Konami das Benutzen von Upscalern wie Nvidias DLSS. Bemerkenswert ist auch, dass wir inzwischen in einer Zeit angekommen sind, in der die Geforce GTX 1080, ein ehemaliges Flaggschiff, in den Mindestanforderungen eines Spiels aufgelistet ist.

Das letzte Spiel von Bloober Team, The Medium, war auch schon ein Leistungsfresser. Das Horrorspiel mit dem einzigartigen Split-Screen-Gameplay konnte mit den höchsten Einstellungen und aktiviertem Raytracing selbst eine RTX 3080 in die Knie zwingen. Es ist daher gut möglich, dass die empfohlenen Systemanforderungen für das Silent Hill 2 Remake auch Raytracing schon mit einbeziehen.

Interessant ist zudem, dass der im Spiel allgegenwärtige Nebel im Original verwendet wurde, um Ressourcen zu sparen. Volumetrischer Nebel, der heute in vielen Spielen zum Einsatz kommt, braucht im Gegensatz dazu eine ordentliche Menge an Leistung. Eventuell sind die hohen Anforderungen zum Teil auch darauf zurückzuführen.

Findet ihr diese hohen Anforderungen an PC-Spiele gerechtfertigt, wenn die Grafik entsprechend gut ist, oder wünscht ihr euch eine bessere Optimierung? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare!