Silent Hill: Remake von Teil 2 und gleich drei neue Spiele offiziell angekündigt

Fans haben lange gehofft, Konami umso länger darauf warten lassen. Doch endlich ist es offiziell: Silent Hill kehrt zurück und hat dafür gleich ein ordentliches Paket an neuen (und alten) Spielen im Gepäck. Denn nicht nur wurden drei völlig neue Titel angekündigt, sondern auch ein Remake des Horror-Meilensteins Silent Hill 2 und sogar ein Kinofilm.

In diesem Artikel liefern wir euch eine Übersicht zu allen angekündigten Silent Hill-Spielen und was wir bisher darüber wissen. Fest steht zumindest schon mal: Für Horror-Fan Fabiano dürfte mit der Enthüllung ein Traum in Erfüllung gehen. Denn mit Silent Hill 2 kehrt sein allerliebstes Story-Spiel zurück, das in seiner Originalfassung heute fast unspielbar ist.

Silent Hill: Was für neue Spiele wurden angekündigt?

Das Wichtigste zuerst: In einem Livestream vom 19. auf den 20. Oktober 2022 hat Konami gleich drei neue Silent Hill-Spiele sowie die Neuauflage von Teil 2 offiziell angekündigt. Die Titel der Projekte lauten wie folgt:

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill: Townfall

Silent Hill: F

Silent Hill: Ascension

Silent Hill kehrt ebenfalls ins Kino zurück: Zu guter Letzt ist mit Return to Silent Hill ebenfalls ein neuer Kinofilm des Regisseurs Christophe Gans geplant. Gans setzte bereits 2006 die allererste Verfilmung von Silent Hill in Szene, konkrete Details zu seinem neuen Projekt gibt es aktuell nicht.

Was wir bisher über die neuen Silent Hills wissen

Silent Hill 2 Remake

Was wird das für ein Spiel? Bei diesem Projekt handelt es sich - wenig überraschend - um eine Neuauflage des ursprünglichen Silent Hill 2 aus dem Jahr 2001. Das Remake entsteht bei Entwicklerteam Bloober (Layers of Fear), während auch Veteranen des Originals wie zum Beispiel Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka an dem Projekt beteiligt sind.

Die Neuauflage entsteht in der Unreal Engine 5, setzt sowohl auf die Lumen-, als auch die Naninte-Technologie und kommt mit einem überarbeiteten Kampfsystem und Schauplätzen daher. Ladezeiten soll es gar nicht geben. Das Silent Hill 2 Remake erscheint für den PC auf Steam und zeitexklusiv für die Playstation 5 - einen Release-Termin gibt es derzeit nicht.

Worum geht es in Silent Hill 2? Die Story handelt von dem Witwer James Sunderland, der einen Brief von seiner eigentlich toten Frau Mary erhält und deswegen in das verlassene und mysteriöse Städtchen Silent Hill reist. Dort trifft er nicht nur auf zwielichtige Charaktere, sondern muss sich ebenfalls mit grotesken Kreaturen herumschlagen.

Den ersten Teaser-Trailer zum Silent Hill 2 Remake könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Das Original gilt als einer der Horror-Klassiker schlechthin und ist vor allem für seine düstere und melancholische Gruselatmosphäre legendär. Außerdem sollte kein Spiele-Fan die Story von Silent Hill 2 verpassen - das meint zumindest Fabiano ebenfalls in einer Ausgabe unseres GameStar-Podcasts. Hört am besten einfach mal selbst rein:

Silent Hill: Townfall

Was wird das für ein Spiel? Silent Hill: Townfall entsteht in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive (Stray, Solar Ash, Outer Wilds) und No Code (Observation, Stories Untold). Der erste Teaser-Trailer zu dem Projekt bleibt ziemlich kryptisch, strotzt aber geradezu vor Atmosphäre. Was für ein Spiel Townfall genau werden soll und für welche Plattformen es wann erscheinen soll, bleibt aktuell noch offen.

Silent Hill: F

Was wird das für ein Spiel? Silent Hill: F spielt sich im Japan der 1960er-Jahre ab, wobei der japanische Stil mit Horror-Elementen kombiniert werden soll. Für das Projekt ist unter anderem Ryukishi07 verantwortlich, der als Schriftsteller für seine visuellen Krimi- und Horror-Romane bekannt ist. Infos zum Gameplay, dem Release und Plattformen gibt es auch hier nicht.

Silent Hill: Ascension

Was wird das für ein Spiel? Silent Hill: Ascension ist weniger als klassisches Videospiel, sondern viel eher als interaktives Streaming-Erlebnis zu verstehen. Direkt passend, dass an dem Projekt Filmemacher J.J. Abrams (Star Wars, Star Trek) mit seinem Studio Bad Robot Games beteiligt ist. Der Release ist bereits für 2023 geplant.

Was haltet ihr von Konamis Silent Hill-Offensive: Auf welches der angekündigten neuen Projekte freut ihr euch am meisten? Wie sehen eure Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft der Horror-Reihe aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!