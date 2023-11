Kleine Heizung und kalte Wohnung? So heizt ihr besser und spart dabei Energie

So spart ihr einfach, schnell und effektiv. (Bild: Pixabay - Geralt)

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und damit ist es an der Zeit, wieder nach der Heizung zu schauen. Denn viele Heizkörper können schon nach wenigen Monaten außer Betrieb an Leistung verlieren.

Deswegen haben wir zwei entscheidende Tipps für die Heizung in eurem trauten Heim. So wird die Wohnung nicht nur schneller wärmer. Ihr spart auch noch Energie.

Keine Sorge: Für diese zwei wertvollen Wärme- und Energiespar-Tipps müsst ihr keine erprobten Handwerker sein.

1. Reflexionsfolie anbringen

Was ist eine Reflexionsfolie? Es handelt sich um dünne Dämmplatten, die meistens einseitig mit Aluminium beschichtet sind. Sie sollen die Wärme, die gegen die Wand hinter der Heizung strahlt, reflektieren. So soll weniger Wärme in den Wänden verloren gehen.

Im Optimalfall steigt damit die Temperatur im Raum schneller an, während die Kälte von draußen schlechter eindringen kann. So könnt ihr eure übliche Raumtemperatur auch mit einem etwas niedriger eingestellten Thermostat erreichen. Oder ihr dreht die Heizung auf wie immer und erfreut auch an den Extra-Graden.

Die Reflexionsfolie strahlt die Wärme hinter der Heizung zurück in die Wohnung. (Bild: Heizsparer.de)

Wie viel Energie spare ich durch Reflexionsfolien? Je nach Wohnsituation und Heizung kann die Raumtemperatur um bis zu zwei Grad ansteigen, wenn ihr eine entsprechende Folie angebracht habt (via Heizsparer.de).

Pro gespartem Grad kann man von ungefähr sechs Prozent Energieersparnis sprechen - genauer gesagt rund 5,8 Prozent (via Ökotest.de). Solltet ihr mit einer Reflexionsfolie also tatsächlich bis zu zwei Grad aus eurer Heizung rausholen, spart ihr euch knapp 12 Prozent Energie.

Achtung: Vor allem in weniger gut isolierten Altbauten könnt ihr von diesem Tipp profitieren. Solltet ihr gerade erst in eine Neubauwohnung gezogen sein, werden euch die Folien wahrscheinlich wenig nutzen.

Worauf muss ich achten? Je dicker die Folie, desto besser wird die Wärme reflektiert. Es gibt Varianten von 3 bis 25 Millimeter, doch Vorsicht: Achtet darauf, dass ihr die Folie auch gut befestigen können solltet.

Außerdem gilt zu beachten, dass sich hinter den Folien auch Schimmel bilden kann, wenn sie nicht richtig befestigt sind.

Wie funktioniert die Montage? Da es sich um Schaumstoff mit einem Aluminium-Überzug handelt, könnt ihr die Folie einfach zurechtschneiden, um sie an eure Heizung anzupassen.

Dann klebt ihr sie nur noch an der (gesäuberten) Wand hinter der Heizung fest. Manche Reflexionsfolien kommen bereits mit einer Klebefläche. Andere müsst ihr mit Klebeband montieren.

Kommen wir zum nächsten Tipp.

2. Heizung entlüften

Was hat es mit dem Entlüften auf sich? Schon Oma und Opa haben ihre Heizungen entlüftet, doch nicht jeder kennt den Trick mit der Luft in der Heizung. Damit eure Heizung richtig arbeiten kann, sollte sie möglichst keine Luft im Heizkörper tragen.

Diese eingeschlossene Luft verringert die Zirkulation des Warmwassers, was dazu führt, dass die Heizkörper weniger heizen. Und wenn sie weniger heizen, müssen sie länger in Betrieb sein, was einen höheren Energieaufwand bedeutet.

Leider passiert das mit der Zeit ganz von allein. Dann wird die Heizung nicht mehr richtig warm und kann störende Tropf- und Glucksgeräusche von sich geben.

Am Entlüftungsventil, könnt ihr die Luft ablassen und eure Wohung wieder wärmer machen. (Bild: Stuttgarter Zeitung)

Was gibt es zu beachten, bevor ich loslege? Wenn ihr Zugriff auf eure Umwälzpumpe habt, schaltet sie am besten aus. So kann sich die Luft in den Heizkörpern sammeln und wird nicht mehr durch euer Heizsystem geschickt.

Wenn ihr die Umwälzpumpe abgeschaltet habt, wartet ihr am besten eine Stunde, damit sich die Luft besser sammeln kann.

Sollte eure Wohnung mehrere Stockwerke haben, fangt bei den obersten Heizkörpern an und arbeitet euch nach unten.

Wie entlüfte ich meine Heizung? Mit ein paar wenigen Handgriffen könnt ihr bereits gegen kalt stehende Heizungen vorgehen. Ihr braucht dafür folgende Dinge:

Schüssel oder Becher

Lappen

Entlüftungsschlüssel (erhältlich in Baumärkten & Co.)

In den meisten Fällen sollte sich ein Entlüftungsventil am Heizkörper befinden. Dieses dreht ihr mit der Öffnung nach unten, um austretendes Wasser in eine Schüssel oder einen Becher fließen zu lassen.

Nun reicht eine halbe Umdrehung mit dem Entlüftungsschlüssel, um die Luft aus dem Heizkörper weichen zu lassen. Das macht ihr, solange ihr kein Zischen von austretender Luft mehr hört und nur noch Wasser aus der Heizung kommt.

Die deutsche Bundesstiftung Umwelt hat dazu auch ein Video veröffentlicht:

Nun sollte euch eure Heizung wieder ordnungsgemäß wärmen.

