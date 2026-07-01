Sony läutet das Ende physischer Disks ein: Neue PlayStation-Spiele gibt es bald nur noch digital

Ab Januar 2028 erscheinen neue PlayStation-Spiele nur noch digital. Sony macht mit zwei Ankündigungen an einem Tag die Stoßrichtung klar. (© fergregory via Adobe Stock)

Spiele haben bei Sony ein Ablaufdatum. Ab Januar 2028 werden laut einer offiziellen Ankündigung von Sony Interactive Entertainment keine Disks mehr für neue PlayStation-Spiele produziert.

Neue Titel sind ab diesem Zeitpunkt ausschließlich im PlayStation Store und bei Händlern – dort dann allerdings in digitalen Formaten – erhältlich. Spiele, die vor Januar 2028 bereits auf Disk erschienen sind oder noch erscheinen, sind von der Änderung ausdrücklich nicht betroffen.

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Das Interesse an physischen Medien lässt laut Sony nach

Sid Shuman, Senior Director für Content Communications bei Sony Interactive Entertainment, begründet die Entscheidung mit einem Wandel im Konsumverhalten:

Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Präferenz für digitale Medien deutlich über die für physische Datenträger hinausgeht. Dieser Wechsel wird es uns ermöglichen, uns stärker an die Art und Weise anzupassen, wie der Großteil unserer Community heute am liebsten auf Spiele zugreift und diese spielt.

Physische Editionen werden indes nicht gänzlich aus dem Handel rausgeworfen; was ihr dort für Inhalte bekommt, ist bisher nicht kommuniziert. Die Praxis, dass sich hier inzwischen einfach nur noch ein Blatt Papier mit einem Download-Code in einer ansonsten leeren Hülle befindet, dürfte die wahrscheinlichste Variante sein – nebst etwaiger Sammlereditionen.

Die Ankündigung kommt (beinahe) zeitgleich mit zwei weiteren Meldungen aus dem Hause des PlayStation-Herstellers: Unter anderem kündigte Sony jüngst an, dass mehrere Hundert Filme von den PlayStation-Konten gelöscht werden – auch wenn ihr sie gekauft habt.

Zudem werden die digitalen Stores für die PlayStation 3 und PS Vita sukzessive geschlossen. In einzelnen Ländern ist das bereits ab dem kommenden August der Fall, in Deutschland schließen die Tore der Konsolen ab Juli 2027.

Diesen Schritt begründet Sony wiederum mit der kontinuerlichen Weiterentwicklung des PlayStation Stores – und die PS3 und PS Vita seien »nicht mehr in der Lage, diese Aktualisierungen in dem erforderlichen Umfang zu unterstützen«.