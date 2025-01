Das erste Auto von Sony ist da und man kann sogar PS5-Spiele ins Fahrzeug streamen

Der Afeela 1 ist durch eine Zussamenarbeit von Honda und Sony entstanden. (Bildquelle: Afeela)

In Kooperation haben Sony und Honda ihr erstes Serienfahrzeug entwickelt: Afeela 1. Das schwarz-weiße E-Auto erinnert etwas an das Farbschema der PlayStation 5.

Darum ist das wichtig: Das Elektroauto kombiniert Technologien beider Unternehmen und markiert einen bedeutenden Schritt in der Automobilbranche – vor allem für die Zusammenarbeit von diesen zwei japanischen Unternehmen. Der Afeela 1 bietet Interessierten eine Alternative zu bekannteren Marken, wie Tesla.

Aufgeladen wird der Afeela 1 mit dem Tesla-Anschlss: Sony und Honda haben sich für die Verwendung des NACS (North American Charging System) von Tesla entschieden. Das heißt, der Afeela 1 hat Zugriff auf alle Ladestationen, die auch für Tesla-Autos verwendet werden.

Wichtige technische Daten des Afeela 1 umfassen:

Antrieb und Batterie:

Laden:

Design und Ausstattung:

Was bedeuten die Level bei Fahrassistenzsystemen (ADAS)?

Das bedeuten die Level:

Level 1 bietet grundlegende Assistenz wie Tempomat oder Spurhalteassistent

Level 2 ermöglicht teilautomatisiertes Fahren, bei dem das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen selbstständig lenken, beschleunigen und bremsen kann, jedoch immer noch die Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert.

Level 3 erlaubt es dem System, die Fahraufgaben in bestimmten Szenarien vollständig zu übernehmen, wobei der Fahrer jedoch bereit sein muss, bei Bedarf einzugreifen.

Level 4 der Fahrerassistenzsysteme bezeichnet hochautomatisiertes Fahren, bei dem das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen, wie in festgelegten Stadtgebieten oder auf Autobahnen, vollständig selbstständig fahren kann, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.

Level 5 steht für vollständige Automatisierung, bei der das Fahrzeug unter allen Bedingungen selbstständig operieren kann, ohne dass ein menschlicher Fahrer erforderlich ist.

Level 2+ beim Afeela 1: Level 2 Plus, auch bekannt als Level 2+, ist eine Erweiterung der teilautomatisierten Fahrerassistenzsysteme, die über die grundlegenden Funktionen von Level 2 hinausgeht. Während bei Level 2 das Fahrzeug selbstständig lenken, beschleunigen und bremsen kann, erfordert Level 2 Plus eine weniger intensive Überwachung durch den Fahrer und bietet oft zusätzliche Funktionen wie automatisiertes Spurwechseln oder erweitertes Fahren in Staus. Trotzdem bleibt der Fahrer verantwortlich und muss jederzeit bereit sein, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen.