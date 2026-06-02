Sony macht es offiziell: An diesen beiden Tagen im August bekommt die PS5 neues Zubehör

In wenigen Wochen startet Sony die Vorbestellungen für die neue PS5-Hardware. (Bildquelle: Sony)

Wer sein Gaming-Setup auf das nächste Level heben möchte, könnte schon einmal damit anfangen, Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Der August hält für PS5-Fans gleich zwei vorgezogene Bescherungen bereit.

Wie Sony nun in einem ausführlichen Hands-on-Bericht mitteilt, plant der Hersteller, noch in diesem Jahr ein Zubehör-Trio auf den Markt zu bringen. Los geht es bereits im August mit dem »FlexStrike Wireless Fight Stick« und dem hauseigenen Sony Monitor. Zudem sollen noch in diesem Jahr die »Pulse Elevate«-Lautsprecher ebenfalls auf dem Markt kommen.

11:54 PlayStation 6 und PS6-Handheld: Alles, was ihr zur neuen Sony-Konsole wissen müsst in unter 12 Minuten

Autoplay

Das Hardware-Trio für die PS5 im Detail

Sony teilt den Release der neuen Hardware auf. Während für zwei Produkte bereits feste Termine im August stehen, müssen sich Audio-Fans beim Veröffentlichungsdatum noch etwas gedulden.

Los geht es mit dem FlexStrike Wireless Fight Stick, der am 6. August offiziell erscheint und bereits ab dem 12. Juni um 10 Uhr vorbestellt werden kann. Es ist der erste hauseigene kabellose Arcade-Stick für die Playstation 5. Sony gibt den Preis mit rund 200 Euro an.

Laut Sony ist der Arcade-Stick sowohl mit der PS5 als auch dem PC kompatibel. Er wird mit einer Schutztasche mit Riemen und einem Link-Adapter ausgeliefert und besitzt einen wiederaufladbaren Akku.

Schon im letzten Jahr verriet Sony weitere Details:

Sony verspricht eine »ultraniedrige Latenz«

Der PS-Link-Adapter erlaubt die Nutzung von zwei Fight-Sticks oder einem Fight-Stick und dem Pulse-Elite-Headset.

Der Stick ist laut Sony auf Komfort und Stabilität ausgelegt. Er bietet speziell angewinkelte Oberflächen, eine rutschfeste Basis für sicheren Halt und einen maßgeschneiderten digitalen Stick.

Ein normaler DualSense-Controller kann problemlos zeitgleich mit dem Fight Stick verbunden bleiben.

Der FlexStrike bietet alle bekannten Eingabetasten des DualSense-Controllers inklusive Touchpad. Zusätzlich gibt es Anpassungsmöglichkeiten: Richtungseingaben lassen sich über einen speziellen Schalter wechseln. Ein dedizierter Lock-Button verhindert zudem, dass im Eifer des Gefechts versehentlich falsche Tasten gedrückt werden.

Ein neuer 27-Zoll-Monitor für PC, Mac und Playstation

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der neue 27-Zoll-Playstation-Monitor soll am 27. August erscheinen und ab dem 12. Juni vorbestellt werden können. Einen deutschen Preis hat Sony bisher nicht genannt, laut Cnet wird der Monitor in den USA 350 Dollar kosten.

Auch hier hat Sony bereits im letzten Jahr Details verraten:

QHD-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, Variable Refresh Rate und bis zu 120 Hz auf der PS5 und bis zu 240 Hz am PC und Mac.

Anschlüsse: Zwei HDMI 2.1-Eingänge, DisplayPort 1.4, zwei USB-A-Ports und ein USB-C-Port, 3,5-mm-Klinkenanschluss, VESA-kompatibel.

Stereo-Lautsprecher sind integriert.

Auto HDR Tone Mapping wird unterstützt.

Halterung für PS5-Controller.

Zusätzlich möchte Sony in diesem Jahr auch noch die Pulse-Elevate-Wireless-Speakers herausbringen. Hierzu hat Sony noch keine offiziellen Termine oder einen Preis bekannt gegeben.

Mehr zum Thema: PS5-Spiele 2026: Alle neuen PlayStation-5-Releases in der Übersicht

Die Lautsprecher setzen auf planare Magnettreiber, die, laut Sony, »den Sound über das hörbare Frequenzspektrum hinweg nahezu originalgetreu wiedergeben sollen«. Sie sollen rund 12 Stunden Spielzeit ermöglichen, bevor der wiederaufladbare Akku an eine Stromquelle angeschlossen werden muss.

Hier noch einmal alle Informationen in der Übersicht

Produkt Vorbestellung ab Release-Datum Preis FlexStrike Wireless Fight Stick 12. Juni 2026 06. August 2026 199,99 € 27" Gaming-Monitor 05. Juni 2026 27. August 2026 349,99 $ (bisher nicht für Deutschland bestätigt) Pulse Elevate Wireless Speakers Noch unbekannt 2026 Noch unbekannt

Mit dem neuen Zubehör schließt Sony Lücken im eigenen Angebot und richtet sich auch gezielt an Spieler, die ihre Konsole nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch am Schreibtisch nutzen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Habt ihr euch schon einen der Termine im Kalender angestrichen, um zuzuschlagen? Oder lässt euch die neue Hardware eher kalt? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.