Sogar das meistgewünschte Rollenspiel auf Steam weicht jetzt GTA 6 aus und erscheint nicht mehr 2026

Anders als diese zwei am Schwert hält Microfot nicht am Release von Fable in diesem Jahr fest.

Ursprünglich sollte das neue Fable schon 2025 erscheinen, wurde aber zu Beginn des Jahres bereits ins Jahr 2026 verschoben. Jetzt kündigte Microsoft an, dass es erst 2027 so weit sein soll.

Der Grund, warum ihr eure Rückkehr nach Albion nochmals verschieben müsst, sind laut Microsoft einige anstehende Releases im selben Zeitraum - allen voran GTA 6. Das Open-World-Rollenspiel von Playground Games ist auf Steam das meistgewünschte Spiel des Genres und nimmt sogar unabhängig davon Platz 4 dieser Topliste ein.

Fable kommt erst 2027

In einem X-Beitrag des offiziellen Xbox-Accounts heißt es, dass es mit Spielen wie Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4 und eben GTA 6 viele wichtige Veröffentlichungen gibt.

Weiter schreibt Xbox: »Um unsere Spielveröffentlichungen über die Feiertage so zu planen, dass sie für die Spieler optimal sind, verschieben wir Fable auf Februar 2027, damit es den besonderen Moment bekommt, den es verdient.«

1:36 Schwert, Bogen, Magie: In Fable kämpft ihr, wie es euch gefällt - die Monster sterben schon!

Autoplay

Ist GTA 6 der einzige Grund?

Das neue Spiel von Rockstar wird nicht explizit als einziger Grund genannt. Mit einem geplanten Release von GTA 6 am 19. November 2026 erscheint es jedoch in der Woche vor Thanksgiving.

Das Erntedankfest ist in den USA ein wichtiger Feiertag und möglicherweise genau die freien Tage, die von Microsoft im X-Beitrag angesprochen werden.

Nicht nur zu dieser Zeit, sondern auch in den Wochen davor, wird GTA 6 sowohl die Berichterstattung dominieren als auch einen großen Teil der Aufmerksamkeit der Spieler binden.

Dass Microsoft und auch andere Publisher fürchten, dass ihre eigenen Spiele zu dieser Zeit untergehen könnten, ist durchaus verständlich.

Immerhin wird es schon am 7. Juni 2026 beim Xbox Games Showcase mehr zu Fable zu sehen geben. Vielleicht kann dieser Umstand ein wenig über die Verschiebung hinwegtrösten. Falls ihr euch bei dem Thema auf den aktuellen Stand bringen wollt, werft doch einen Blick in unseren Übersichtsartikel oben in der Linkbox. Alles Wichtige zum Showcase werdet ihr natürlich auch auf GameStar.de finden.