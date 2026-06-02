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Zack Snyder legt einen der besten Sci-Fi-Actionfilme aller Zeiten neu auf: Vor 45 Jahren spielte Kurt Russell die Hauptrolle

Snake Plissken kehrt zurück! Der legendäre Söldner muss auf ein Neues aus dem Hochsicherheitsgefängnis New York entkommen und dafür ist jetzt Zack Snyder verantwortlich.

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Vali Aschenbrenner
02.06.2026 | 09:56 Uhr

Wer wohl nach Kurt Russell in die Rolle von Snake Plissken schlüpft? Zum Casting der neuen Klapperschlange gibt es aktuell noch keine Infos. Bildquelle: StudioCanal Wer wohl nach Kurt Russell in die Rolle von Snake Plissken schlüpft? Zum Casting der neuen Klapperschlange gibt es aktuell noch keine Infos. Bildquelle: StudioCanal

Ob ihr wollt oder nicht: Escape from New York bekommt ein Remake spendiert. Damit wird einer der besten Filme von Kult-Regisseur John Carpenter sowie einer der besten Sci-Fi-Actionfilme überhaupt neu aufgelegt. Und dafür wurde jetzt Zack Snyder verpflichtet.

Wie THR berichtet, soll es sich bei der Neuverfilmung von Die Klapperschlange um eine Neuerfindung von Snake Plisskens (Kurt Russell) Ausbruch aus dem Hochsicherheitsgefängnis New York handeln. Mehr Details gibt es im Moment allerdings nicht. 

Bisher ist lediglich bekannt, dass sich Zack Snyder mit dem Remake von Escape from New York auf seine Wurzeln besinnen will. Konkret ist die Rede davon, dass seine Version von Die Klapperschlange an echten Orten mit handgemachten Effekten gedreht werden soll – also wie bei der 2004er-Neuauflage von Dawn of the Dead und weniger wie bei seinem Superhelden-Epos Batman v Superman: Dawn of Justice.

Wer in die Fußstapfen von Kurt Russell als Snake Plissken tritt und wann der Film letztendlich in den Kinos starten soll, ist aktuell nicht bekannt. 

Video starten 1:30 Die Klapperschlange - Kino-Trailer zum Cyberpunk-Klassiker von 1981

Findet Zack Snyder mit Escape from New York zu alter Stärke zurück?

Snyder hatte sich zuletzt für Netflix an einer eigenen Version von Star Wars probiert (nur in erwachsen und brutal), doch Rebel Moon 1 und 2 blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Ursprünglich geplante Fortsetzungen und Spin-offs dürften nach den vernichtenden Kritiken und der maximal durchwachsenen Zuschauer-Resonanz längst vom Tisch sein.

Mit Army of the Dead (ebenfalls für Netflix) hatte sich der 60-jährige Filmemacher ebenfalls nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auch hier gab es ursprünglich ambitionierte Franchise-Pläne, die spätestens nach dem Prequel Army of Thieves abgesägt wurden – und das, obwohl eine zusätzliche Serie schon fast fertiggestellt war.

Für 2027 ist jetzt erstmal der Kinostart von Zack Snyders neuestem Film The Last Photograph geplant. Dabei handelt es sich um ein Drama, in dem ein ehemaliger DEA-Agent in Südamerika nach den Kindern seiner ermordeten Schwester sucht. Dabei wird er von einem Kriegsberichterstatter unterstützt. 

Ende 2024 war außerdem noch die Rede davon, dass Snyder einen Polizei-Thriller für Netflix inszenieren würde. Doch seitdem ist es verdächtig still um das Projekt geworden. 

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Übrigens: Es handelt sich längst nicht um den ersten Versuch, Die Klapperschlange fortzusetzen beziehungsweise neu aufzulegen. Schon seit knapp 20 Jahren probierten sich zehn verschiedene Filmemacher daran, Snake Plissken nach Escape from New York und Escape from LA auf neue Ausflüge zu schicken. Erst jetzt scheint es richtig zu klappen.

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