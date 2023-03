Sony-TV-Lineup für 2023: Das sind alle neuen Bravia-Fernseher

Quelle: Sony

Es war eine ungewöhnliche Entscheidung: Statt auf Fernseher konzentrierte sich Sony auf der CES 2023 auf die PlayStation VR2. Der Hersteller liefert nach: Heute zeigte er das gesamte Lineup für die kommenden TV-Saison.

Oberklasse mit viel Auswahl

Die Flaggschiffe lesen sich wie die Crème de la Crème der Display-Features. Der Z9L und X95K warten mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung auf und sind in 8K bzw. 4K zu haben. Dahinter reihen sich zwei OLEDs ein: A95L und A80L. Das Besondere an ersterem: Sony klassifiziert ihn als QD-OLED. QD steht für Quantum Dots , eine Technik, die man von Samsungs QLED-TVs kennt.

In Sachen Datenblatt hat Sony nur an Stellschrauben gedreht. Alles ein bisschen besser, aber kein Feature, das besonders hervorsticht. Die OLEDs der Herstellers galten als recht dunkel. Womöglich hat man hier Hand angelegt. Die beiden OLED-Modelle warten außerdem wieder mit Acoustic Surface auf. Damit wird der Schirm zum Lautsprecher.

Die Oberklasse sieht damit wie folgt aus:

Name Display Größen in Zoll Z9K 8K-Mini-LED 75, 85 X95LK 4K-Mini-LED 65, 75, 85 A95L QD-OLED 55, 65, 77 A80L OLED 55, 65, 77, 83

Mittelklasse und Einsteiger in großen Größen

Unterhalb der Oberklasse tummeln sich LED-Fernseher mit den gewohnten Specs. Interessant sind vor allem die vielen Standardgrößen. 55 und 65 Zoll sind gesetzt, darüber hinaus gibt’s für Filmfans vor allem nach oben viel Spielraum. Von 43 bis 98 Zoll ist alles dabei.

Name Größe in Zoll X95L 65, 75, 85 X90L 65, 75, 85, 98 X85L 55, 65, 75 X80L 43, 50, 55, 65, 75, 85

Endlich: Ein Gaming-Mode

In einer Sache hatte die Konkurrenz stets die Nase vor Sony: Gaming. Unangenehm für einen Hersteller, der hocherfolgreich Konsolen produziert. Mit den Modellen 2023 legen die Japaner nach. Ein entsprechendes Preset ist an Bord, ebenso wie variable Bildwiederholfrequenz, um Screen Tearing zu minimieren. Plug-and-Play steht im Vordergrund.

Sony geht einen Schritt weiter und lässt euch das Display gezielt in Größe und Breite anpassen. Wer will sich schon den Hals verrenken, wenn er League of Legends auf einem 65-Zöller zockt? Kleinerer Bildschirm bedeutet besseren Überblick.

Für die Umwelt

Ein Eco-Dashbord soll es für euch einfacher machen, den Stromverbrauch einfacher zu justieren. Bei der Tagesschau braucht man schließlich keine Maximalhelligkeit. Hier befinden sich alle Einstellungen an einem Fleck: Automatische Ausschaltzeit, Energiesparmodi und so weiter.

Bis 2040 möchte das Unternehmen klimaneutral sein und hat entsprechend auf wieder verwertbaren Kunststoff gesetzt. Ein Anfang ist getan.

Den Veröffentlichungszeitraum und die Preise wird der Hersteller zeitnah zum Release mitteilen. Erfahrungsgemäß trudelt der UVP Anfang Mai bei uns ein.

Wie die Lineups der anderen Hersteller aussehen, haben wir für zusammengefasst. LG zeigte auf der CES unter anderem einen Fernseher ohne Kabel. Ist das womöglich die Zukunft? Wieso sich das Umsteigen auf einen neuen TV lohnt, erkläre ich in seinen neun Tipps, wie ihr mit Fernsehern Strom sparen könnt:

Mehr zum Thema Stromfresser TV: Mit diesen 9 Tricks spart ihr beim Fernsehen Geld von Maxe Schwind

Sony gehört zu den besten und beliebtesten TV-Herstellern der Welt. Die Japaner scheuen sich auch nicht vor neuen Technologien. Welcher Fernseher sticht euch besonders ins Auge? Glaubt ihr, dass Mikro-LED der nächste große Schritt sind? Oder glaubt ihr eher an die Kombination aus Quantum Dots und OLED? Sagt es uns in den Kommentaren!