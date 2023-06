Sparsame Spieler aufgepasst: Die neue Nvidia-Grafikkarte soll früher kommen als bislang vermutet

Laut aktueller Gerüchte kommt die nächste Nvidia-Grafikkarte in Form der RTX 4060 schon sehr bald.

Während Grafikkarten einer neuen Generation früher in relativ kurzen Abständen zueinander veröffentlicht wurden, dauert dieser Prozess bei den aktuellen Modellen von AMD und Nvidia wesentlich länger. Der nächste GPU-Release in Form der vergleichsweise günstigen Geforce RTX 4060 von Nvidia steht laut aktueller Gerüchte aber zumindest etwas früher an als bislang angenommen.

Von welchem Datum reden wir? Wie unter anderem Videocardz.com erfahren haben will, erscheint die Geforce RTX 4060 nicht wie bisher vermutet erst im Laufe des Julis, sondern etwas früher beziehungsweise Ende Juni. Sogar ein genaues Datum steht bereits im Raum, so soll es konkret am 29. Juni so weit sein.

Die RTX 4060 für 329 Euro folgt auf die viel diskutierte RTX 4060 Ti, die am 24. Mai für 439 Euro erschienen ist. Grund für die Diskussionen ist unter anderem der Videospeicher, der mit 8,0 GByte VRAM für das Jahr 2023 zumindest nicht sehr üppig ausfällt. Alle Details dazu findet ihr in unserem Test:

Geforce RTX 4060 Ti im Test: Was kann die erste neue Nvidia-Grafikkarte für unter 500 Euro?

Welche Leistung ist von der RTX 4060 zu erwarten?

Im Vergleich zu der ersten RTX 4060 Ti verfügt die RTX 4060 mit gleicher VRAM-Menge von 8,0 GByte voraussichtlich über weniger Shader-Einheiten (3.072 statt 4.352), niedrigere Taktraten (2,4 GHz Boost statt 2,5 GHz) und eine etwas niedrigere Speicherbandbreite (272 GB/s statt 288 GB/s). Dafür liegt ihre TDP mit 115 Watt niedriger.

Weiter für den Juli erwartet wird dagegen die RTX 4060 Ti mit doppelter VRAM-Menge von 16,0 GByte. Abseits davon soll sie sich nicht nennenswert von der RT 4060 Ti mit 8,0 GByte unterscheiden.

Die Leistung der RTX 4060 wird wenig überraschend unterhalb der RTX 4060 Ti liegen. Wir rechnen mit einem Leistungsniveau, das ungefähr im Bereich der neuen Radeon RX 7600 liegt beziehungsweise knapp darüber. Endgültige Klarheit können aber erst unabhängige Tests bringen.

Wie denkt ihr über die kommende RTX 4060? Freut ihr euch, dass sie möglicherweise früher erscheint, weil ihr sie euch zulegen wollt? Habt ihr bereits eine schnellere Grafikkarte in eurem PC, sei es ein älteres Modell oder eine aktuelle RTX-4000-GPU? Oder kauft ihr bevorzugt Grafikkarten von der langjährigen Nvidia-Konkurrenz in Form der Radeon-Modelle von AMD? Schreibt es gerne in die Kommentare!