Spieler feiert fünf Jahre ohne Alkohol - und wird von Freund mit Hardware überschüttet

Was für Hardware sich hier verbirgt? Der Artikel verrät es.

Es gibt Momente, die muss man feiern. Geburtstage, Hochzeiten, Beförderungen und Jahrestage - alles Ereignisse, an denen man für gewöhnlich gut gelaunt zusammenkommt. Aber feiern sollte man auch die schlechten Zeiten, die man erfolgreich hinter sich gelassen hat: kaputte Beziehungen, depressive Episoden oder - wie in diesem Fall - Alkoholsucht.

Gegen die anzukommen, ist oft ein lebenslanger Kampf. Und aus diesem als Sieger hervorzugehen, verdient Anerkennung. Das sieht auch Reddit-Nutzer u/BostonDodgeGuy so. Einem Freund will er zum fünfjährigen Jubiläum ohne Alkohol deshalb ein ganz besonderes Geschenk machen.

Und weil die beiden offenbar leidenschaftlich gerne zocken, kommt das Präsent in Form eines ganzen Hardware-Berges.

Link zum Reddit-Inhalt

In dem Bauteil-Haufen findet sich PC-Hardware erster Güte: Eine PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil, ein AMD Ryzen 7 7800X3D, 32 GB DDR5-6000 RAM von T-Force und ein MSI MAG B650 Tomahawk Wifi. Dazu gibt es natürlich auch Peripherie, etwa in Form einer Redragon Horus. Gesamtpreis des Hardware-Haufens: mehr als 2.000 Euro.

Übrigens: Selbst zusammenbauen muss der Freund das alles nicht. In den Kommentaren gibt der Nutzer an, das System aktuell selbst zusammenzubauen, um künftig zum Jubiläum den fertigen Rechner überreichen zu können.

Fünf Tipps, die er beim PC-Selbstbau beachten sollte, hat Nils euch in einem Video zusammengestellt:

7:41 Selbstbau-PCs - Die wichtigsten Grundregeln für euren neuen Spiele-Rechner - Die wichtigsten Grundregeln für euren neuen Spiele-Rechner

In selbigen erhält er auch viel Zuspruch von der Community, unter anderem auch von vielen anderen Spielern, die mit Alkoholsucht zu kämpfen haben. Natürlich ist auch etwas gut gemeinter Neid mit dabei, wie etwa u/WhyNotPc schreibt:

Und einige nutzen die Gelegenheit, um hilfreiche Tipps beizusteuern, etwa für das Überreichen des Geschenkes. So meint u/Funlamb:

Have your friend come into that room and as soon as they see it say, Damn it not again! Help me put this together and get this out of my house.