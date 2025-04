Spotify Premium bekommt bald endlich auch in Deutschland ein Extra, das es in anderen Ländern längst gibt

Deutsche Premium-Nutzer können auf Spotify bald Hörbücher hören. (Bildquelle: ChaoticMind, Adobe Stock)

Spotify erweitert sein Angebot: Premium-Nutzer sollen bald Zugriff auf Hörbücher bekommen und das erstmal ohne zusätzliche Mehrkosten.

Das ist passiert:

Spotify will heute, am 15. April, in Deutschland sein Angebot um Hörbücher aufstocken. Das berichtet der Spiegel. In Deutschland gibt es auf Spotify zwar einige wenige Hörbücher, bisher seien die Verlage aber zurückhaltend gewesen. Nach Spiegel-Angabe wollten aber unter den deutschen Verlagshäusern nun nahezu alle dabei sein .

Damit ist Spotify in Deutschland relativ spät dran: In Frankreich und den Benelux-Staaten wurde der Audiobook-Dienst bereits im Oktober letztes Jahr eingeführt. Dort startete das Angebot laut Pressemitteilung mit 200.000 Hörbüchern.

Mit diesen Kosten könnt ihr rechnen

Je nachdem, ob ihr ein Premium-Abo habt oder nicht, wird euch das Hörbuch-Angebot unterschiedlich betreffen.

Ohne ein Premium-Abo werdet ihr das Hörbuch-Angebot zwar wohl sehen, aber nicht darauf zugreifen können. Wer etwa auf die Spotify-Seite aus Luxemburg geht, sieht, dass hier mit dem Hörbuch-Angebot für das Premium-Abo geworben wird.

Mit Premium-Abo erwarten euch erst einmal keine Mehrkosten und ihr könnt auf das Hörbuch-Angebot zugreifen. In Frankreich und den Beneluxstaaten bekommen Premium-Kunden derzeit monatliches Kontingent von 12 Stunden, in anderen Staaten laut Spiegel auch 15 Stunden.

Wenn ihr mehr Hörbücher hören wollt als das verfügbare Kontingent, dann werdet ihr zahlen müssen. Für Frankreich und die Benelux-Staaten gibt Spotify ein Zusatzkontingent von 10 Stunden für 9,99 Euro an.

Außerdem gibt es dort auch die Möglichkeit, einzelne Hörbücher zu kaufen.

Das Kontingent ist mitunter knapp bemessen

12 bis 15 Stunden ohne weitere Zusatzkosten klingt für Premium-Kunden zuerst einmal nach einem großen Geschenk. Allerdings haben Hörbücher generell auch einige Stunden Spielzeit. Die hängt von Faktoren wie der Sprache und der Geschwindigkeit des Sprechers ab.

Ein Blick auf Amazon gibt aber einen ersten Anhaltspunkt. Andy Weirs Roman Der Marsianer, der 2015 mit Matt Damon verfilmt wurde, ist in der deutschen Ausgabe mit 512 Seiten ein mittellanger Roman. Das dazugehörige Audiobook weist eine Spielzeit von 12 Stunden und 36 Minuten auf.

Bei einem Kontingent von 12 Stunden wäre der in einem Monat nicht ohne Zusatzkosten zu schaffen.

Was denkt ihr von dem neuen Angebot? Ist das interessant für euch? Oder hört ihr eure Hörbücher woanders? Und wenn ja, wo? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen in die Kommentare!