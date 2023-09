Spotify klont und übersetzt jetzt Podcasts - und mir als Podcaster macht das Sorgen

Spotify nutzt jetzt KI - genauer: Voice Translation. (Bild: Spotify/Tatiana Shepeleva - adobe.stock.com)

Der englische Podcast-Markt ist riesig und deckt allerhand Themen ab. Doch nicht jeder spricht Englisch. Hier springt Spotify mit einem neuen Feature in die Bresche - und zwar via Voice Translation.

KI soll Podcasts in andere Sprachen übersetzen, mit den Stimmen der Original-Moderatoren.

Voice Translation via Spotify

Am 25. September hat der Anbieter die Information offiziell bekanntgegben. Das hauseigene Tool basiert auf OpenAIs neuer Stimmen-Generierungssoftware. Der KI reichen nur ein paar Sekunden, um Stimmen zu verstehen und zu replizieren.

Spotify zielt darauf ab, ein »authentischeres Hörerlebnis zu schaffen, das persönlicher und natürlicher klingt als herkömmliche Synchronisation. Eine ursprünglich auf Englisch aufgenommene Podcast-Episode kann nun in anderen Sprachen verfügbar sein, wobei die charakteristischen Sprachmerkmale des Sprechers erhalten bleiben.«

Bereits jetzt sind amerikanische Podcasts auf Spanisch verfügbar. Dazu gehören unter anderem Folgen von:

Lex Friedman Podcast

Armchair Expert

The Diary of a CEO with Steven Bartlett

Deutsch und französisch werden in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Laut Spotify hören über 100 Millionen Menschen regelmäßig Podcasts. Demnach wird der Anbieter vermutlich versuchen, das Feature weiter auszubauen und mehrere Sprachen anzubieten.

Ob auch nicht-englische Podcasts übersetzt werden sollen, ist unklar.

Wir haben Spotify eine Anfrage gesendet, ob die KI-Übersetzung im Einvernehmen mit den Content Creator entsteht. Bei einer Antwort aktualisieren wir diesen Artikel.

Meinung des Autors Maxe Schwind Ich bin selbst Host eines Podcasts, aber so gut die Grundidee auch klingt, die Folgen in anderen Sprachen verfügbar zu machen, so kritisch stehe ich dem Feature gegenüber. Klar, seine Hörerbasis auszubauen, kann riesige Vorteile haben, gerade wenn man seine Podcasts nicht in Englisch aufnimmt. Es gibt nun mal mehr englischsprechende Menschen auf der Welt als deutschsprachige. Wenn ich mir vorstelle, Lesen und Lesen Lassen erschiene nicht nur auf Deutsch und noch mehr Leute hätten Spaß daran: Das wäre genial. Aber sprechen wir doch über den Elefanten im Raum: Meine Stimme durch eine KI gejagt bedeutet, dass man mir alles in den Mund legen könnte. Damit haben englische Sprecher und Synchronschauspieler jetzt schon zu kämpfen. Darüber hinaus kann ich nicht beurteilen, ob das, was die KI in Spanisch oder Französisch aus meinem Gesagten macht, korrekt ist. Wir sprechen viel übers Schreiben, unsere Zielgruppe sind junge Autorinnen und Autoren, da kommt es auf die Richtigkeit des Inhalts an - und die kann ich nicht gewährleisten, wenn ich die Sprache nicht spreche oder verstehe. Ich habe keine Angst vor KI. Clever genutzt, kann sie einem den Alltag vereinfachen, doch wenn Stunden an Podcast-Folgen entstünden, über deren Inhalt ich keinen Einfluss habe, aber trotzdem mit meinem Namen einstehe, würde ich mich nicht wohlfühlen.

