Die vielleicht größte SSD der Welt: Warum nach CPU und GPU jetzt auch SSDs eine Wasserkühlung bekommen

Bei der P3 Plus kosten 4 TByte SSD-Speicher nur knapp mehr als bei anderen Modellen die Hälfte an Speicher. Möglich macht es QLC-Speicher, der bei langen Schreibvorgängen jedoch langsam ist.

Crucial P3 Plus 2TB

POWERED BY MICRON

Crucial P5 Plus 2TB

Schnell und günstig

Neben der P3 Plus als Lowend bietet sich eine P5 Plus als Systemlaufwerk an: Schneller TLC-Speicher von Micron, 5 Jahre Garantie und ein fairer Preis sprechen für das Laufwerk.

Bis 6.600 MByte/s Lesen

Bis 5.000 MByte/s Schreiben

5 Jahre Garantie

Preis-Leistung Wärmeentwicklung - besser mit Heatspreader nutzen

ca. 149 €

zu Amazon