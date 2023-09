Ist Starfield nicht für den PC optimiert? Laut Todd Howard, solltet ihr aufrüsten

Laut Todd Howard ist Starfield für den PC optimiert. (Bild: Bethesda).

Starfield ist seit dem 06. September für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar. Laut den Systemanforderungen des Spiels wird für FullHD mindestens eine RTX 2080 beziehungsweise AMD Radeon RX 6800 XT empfohlen.

Was den Nvidia-Grafikkarten in den Optionen fehlt: DLSS. Neben der vermissten Upscaling-Technologie wird auch über die Optimierung des Spiels diskutiert, was nicht ungewöhnlich ist.

Die Diskussion um die Optimierung von PC-Versionen und -Ports flammt immer wieder auf. Ein Interviewer fragte den Chefentwickler selbst, warum Starfield nicht für den PC optimiert sei - Todd Howard hat eine klare Antwort.

Starfield ist ein Titel der nächsten Generation

Wie IGN berichtet, stellte ein Bloomberg-Journalist die brisante Frage, warum Starfield nicht für den PC optimiert sei. Genau genommen stammt diese Frage nicht vom Interviewer selbst.

Sie sammelten die Fragen der Zuschauer, eine große Frage war immer wieder, warum der Blockbuster nicht für den PC optimiert wurde.

Die Antwort von Todd Howard:

„Das haben wir. Es läuft großartig. Es ist ein PC-Spiel der nächsten Generation. Wir treiben die Technologie wirklich voran, also müsst ihr euren PC für dieses Spiel vielleicht aufrüsten. Aber es hat eine Menge toller Sachen zu bieten und die Reaktionen der Fans sind großartig.“ Quelle: IGN

Sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC kann die Performance von Starfield durchaus gefallen. Was die Ladezeiten angeht, sollte man - wie in den Systemvoraussetzungen erwähnt - besser auf eine SSD-Festplatte zurückgreifen.

Auf dem PC konnten wir abseits der Performance Verbesserungspotenzial bei der Künstlichen Intelligenz, den Charakteranimationen und diversen Glitches ausmachen. Unseren ausführlichen Technik-Check von Sören, könnt ihr hier nachlesen:

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Habt ihr den großen Zeitfresser Starfield schon ausgiebig gespielt? Auf welcher Plattform spielt ihr? Wie beurteilt ihr die Performance des Spiels? Stimmt eure Meinung mit unserem Test überein oder habt ihr negative Erfahrungen gemacht? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare!