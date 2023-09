Starfield rutscht nach über 50.000 Reviews unter eine magische Grenze

Auf Steam sinken die User-Wertungen zu Starfield seit ein paar Tagen. Inzwischen ergibt sich ein differenziertes Bild.

Am Anfang sah es noch sehr gut aus für Starfield: Bereits zum Release am 6. September hatten sich über 10.000 User-Reviews auf Steam eingefunden, der Großteil (86 Prozent) davon positiv.

Mittlerweile haben mehr als 50.000 Menschen ihre Wertung abgegeben - und Starfield ist vier Tage später erstmals unter die magische Marke von 80 Prozent gerutscht.

Wie bewerten die Steam-User Starfield?

Zu 78 Prozent, also »größtenteils positiv« bewerten die zum Zeitpunkt dieser Meldung 50.972 Rezensionen von Käufern auf Steam das Bethesda-Rollenspiel. 13.209 Reviews geben einen Daumen nach unten, 39.763 User würden Starfield dagegen weiterempfehlen.

Anmerkung zur Zählweise: Steam weist einander widersprechende Angaben zur Menge der User Reviews auf. Während auf der Hauptseite oben lediglich 34.236 Rezensionen angezeigt werden, erfasst das System beim Klick auf den Filter »Alle Rezensionen« plötzlich über 50.000 davon.

In beiden Arten von Reviews wird Starfield immer wieder als »Fallout im Weltraum« bezeichnet. Fans loben den Umfang, die spielerische Freiheit und die enorme Sogwirkung des Gameplays

Derweil bemängeln Kritiker unter anderem das Fehlen einer Seele. Auch die vielen Ladebildschirme stoßen auf wenig Gegenliebe und User beschweren sich über Performance und Bugs.

Was wir über Starfield denken, seht ihr im Testvideo:

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

Was sagen die Steam Reviews genau?

GPCWorlds zeigt sich beeindruckt: »Es waren sehr schöne Gamingstunden. Die besten die ich je mit einem Game hatte. Das Spiel hat mich sogar in meinen kurzen und wenigen Träumen begleitet.«

PaulRizzk meint: »40 Stunden im Spiel und bis jetzt kann ich sagen, das es mir wirklich gut gefällt. Es ist eben kein Star Citizen oder Elite sondern eher ein Skyrim mit Space-Anstrich. Wer auf Skyrim steht mir einem anderem Style, dem wird [Starfield, Anm. d. Red.] gefallen. Außerdem wird das Spiel mit der Zeit immer besser.«

Starfield - Screenshots ansehen

Bei den negativen Meinungen zitieren wir mal exemplarisch User Sunshadow: »Schade, Starfield hätte ein richtig gutes Spiel werden können. Aber es hat einige Dinge, die den Spielspaß massiv mindern. Viel zu viele Ladebildschirme an völlig unnötigen Stellen. [...] Ein weiterer Stolperstein ist das Inventar. [...] Die Überrsichtsmap ist leider auch überhaupt nicht zu gebrauchen. [...] Auch das Tutorial lässt einem völlig im Stich.«

Dass Starfield durchaus positive wie negative Seiten aufweist, bewies bereits der viel diskutierte GameStar-Test. Im Anschluss ging der Diskurs um die Wertung noch in einer klärenden Kolumne weiter:

Hinter den Kulissen Fehlwertung? So einen kniffligen Test hatte ich noch nie von Peter Bathge

Wie steht Starfield im Vergleich zu den Quasi-Vorgängern da?

Die letzten beiden Spiele von Bethesda Game Studios kommen auf Steam besser weg als das jüngste Projekt der Amerikaner. So stehen bei dem zum Release heftig umstrittenen Fallout 4 nach über 317.000 Reviews 83 Prozent positive Meinungen zu Buche, während The Elder Scrolls 5: Skyrim in der Special Edition von 2016 sogar auf 94 Prozent Ja-Stimmen kommt (bei insgesamt 256.000 Reviews).

Dafür hat Starfield am Wochenende einen Rekord eben jenes Skyrim eingestellt: Mit deutlich mehr als 300.000 Spielern am Samstagabend überbot das Rollenspiel die 287.000 gleichzeitig aktiven Skyrim-Spieler aus dem Jahr 2011. Kein Wunder, schließlich gilt Starfield inzwischen als der bis dato erfolgreichste Bethesda-Launch überhaupt.

Es ist aber wohl auch das bislang umstrittenste Spiel der Entwickler; eines, das vielen Menschen Spaß macht, aber auch für viel Frustration sorgt. Am besten trifft es wohl das Steam-Review von User Reaper1775: »Ich genieße Bethesda-Spiele wie ein Guily Pleasure und Starfield ist nicht anders. Es macht nichts besonders oder überwältigend. Es ist die gleiche Formel, nur im Weltraum, aber ich genieße es und es hat eine Menge Spaß gemacht.«