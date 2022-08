Ich habe den Standby-Stromverbrauch all meiner Steckdosen gemessen – Wie schlimm (oder egal) ist es?

Die Energiekrise ist seit Monaten ein allgegenwärtiges Thema, das zu neuen Überlegungen führen kann - auch wenn ich so manches Mal bereue, dass ich sie nicht schon viel früher angestellt habe. Eine grundsätzlich alles andere als neue, aber ehrlich gesagt noch nie von mir weiterverfolgte Frage in diesem Zusammenhang ist die des gesamten Standby-Stromverbrauchs bei mir Zuhause.

Um ein möglichst unverfälschtes Bild davon zu bekommen, habe ich mir spontan meine beiden dreijährigen Töchter geschnappt, die unbedingt helfen wollten. Ihre Aufgabe: Das Messinstrument in die Kamera halten, mit dem ich bei allen vierzehn aktuell belegten Steckdosen in unserer Vierzimmerwohnung den Verbrauch überprüft habe.

Teilweise war nur ein Gerät daran angeschlossen, teilweise Mehrfachstecker mit verschiedenen Geräten. Eingeschaltet bezieungsweise aktiv war zum Zeitpunkt der Messung bewusst keines der Geräte, da es mir ja um den Standby-Verbrauch ging, der auch dann entsteht, wenn ich sie nicht gerade benutze.

Was bei meinen Überlegungen in eine gegenteilige Richtung herausgekommen ist, die sich um die Frage drehen, ob mein PC im Winter zur Not als Heizung dienen könnten, erfahrt ihr hier:

Warum ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, im Winter mit meinem PC zu heizen – und wie viel ich daraus gelernt habe

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Welche Geräte ich habe und wie hoch ihr Standby-Verbrauch ist

Bei den angeschlossenen Geräten handelt es sich größtenteils um weitverbreitete Dinge, die sich in sehr vielen Haushalten wiederfinden dürften, wie die folgende Übersicht zeigt:

Fernseher

Router

Festnetztelefon

Soundbar

Fire TV Stick

DAB-Radio

Kaffeemaschine

Kaffeemühle

Milchaufschäumer

Toaster

Wasserkocher

CD-Player

diverse Lampen

PCs

Monitore

PC-Lautsprecher

USB-Ladegerät

Drucker/Multifunktionsgerät

elektrische Zahnbürste

kabelloser Staubsauger

Nicht in die Messungen mit einbezogen sind meine elektrischen Großgeräte in Form des Kühlschranks, der Spülmaschine und des Backofens.

Wie hoch ist der Standby-Verbrauch insgesamt? Bei allen vierzehn Steckdosen zusammen komme ich auf einen Verbrauch von etwa 38 Watt. Geht man beispielhaft von einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde aus, ergeben sich dadurch die folgenden Kosten im Jahr:

38 Watt * 24 Stunden Laufzeit pro Tag * 365 Tage im Jahr = 332,9 kWh * 0,4 Euro pro kWh = 133,16 Euro Stromkosten pro Jahr

Das ist eine durchaus beachtliche Summe, wenn man bedenkt, dass ich keines der Geräte dabei wirklich verwendet oder aufgeladen habe. Allerdings unterscheidet sich der Standby-Verbrauch je nach Gerät teils deutlich.

Was verbraucht den meisten Standby-Strom?

Bei genaueren Hinsehen wird schnell klar, dass es vor allem meine PC- und Internet-Technik ist, die einen hohen Standby-Verbrauch mit sich bringt. So kommen meine beiden Testsysteme für Prozessoren und Grafikkarten auf insgesamt über 14 Watt, was primär an einem Mainboard mit integriertem Display und RGB-Beleuchtung liegt.

Apropos RGB-Beleuchtung: Wie groß der Einfluss ist, den sie auf den Energiebedarf eures PCs durch verschiedene Komponenten wie Lüfter und das Mainboard haben kann, erfahrt ihr im folgenden Artikel genauer:

55 1 Mehr zum Thema Nachgemessen: RGB-Kleinvieh macht auch Mist

An meinem Arbeits-PC samt Lautsprechern und USB-Ladegerät (ohne angeschlossene Hardware) kommen insgesamt immerhin knapp sechs Watt zusammen, der per WLAN stets erreichbare Drucker liegt bei vier Watt und der Router im Wohnzimmer bei fast acht Watt.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die im Standby erwartungsgemäß keinen für mich messbaren Energieverbrauch haben, beispielsweise die verschiedenen Stehlampen in meiner Wohnung oder der CD-Player im Kinderzimmer.

Was habe ich aus den Messungen gelernt?

Ich will in Zukunft auf clevere und komfortable Weise möglichst alle Steckdosen so umrüsten, dass ich ihren Standby-Verbrauch im Handumdrehen auf Null reduzieren kann. Die einfachste Lösung sind Mehrfachstecker oder Adapter, die sich per Schalter ganz deaktivieren lassen, von denen ich einige bereits besitze. Bei schlecht erreichbaren Steckdosen kann das allerdings etwas nervig sein.

Allzu viele davon habe ich gleichzeitig nicht. Außerdem bin ich mir sicher, dass viele von euch in dieser Richtung bereits eigene Erfahrungen gesammelt und Tipps für mich parat haben - lasst mich also gerne in den Kommentaren wissen, wir ihr über das Thema Standby-Verbrauch denkt und wie ihr damit in eurem Zuhause umgeht.