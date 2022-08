Lohnt es sich, die RGB-Beleuchtung am PC auszuschalten, um Strom und Geld zu sparen?

Beim Thema RGB-Beleuchtung herrscht oft Uneinigkeit. Die einen schwören darauf, und das in möglichst großer Menge. Die anderen verzichten lieber ganz auf bunte LEDs. Während es dabei aber meist um die Frage der Optik geht, widmen wir uns diesmal einem ganz anderen Aspekt: Dem Stromverbrauch und den Kosten, die durch die RGB-Beleuchtung entstehen können.

Falls ihr noch etwas in RGB- und in Diskussionslaune kommen wollt, bevor wir uns den harten Zahlen und Fakten widmen, sei euch vorab noch der folgende Artikel ans Herz gelegt:

Wie viel Strom die RGB-Beleuchtung in einem PC verbraucht, lässt sich ungefähr anhand der Menge der einzelnen Komponenten abschätzen, die darauf setzen. Es spielt zwar im Detail eine wichtige Rolle, wie viele LEDs jeweils pro Komponenten genau verbaut sind und wie hell sowie in welcher Farbe sie leuchten. Ihr könnt aber grob von einem Verbrauch zwischen einem und zwei Watt pro Komponente ausgehen, wie auch diese Liste des Herstellers EKB zeigt.

Setzen in einem PC also nur der CPU-Kühler und die Grafikkarte auf RGB-Beleuchtung, liegt der dafür aufkommende Stromverbrauch mit einem Wert von etwa drei Watt deutlich niedriger als bei einem Rechner, der insgesamt zehn RGB-Lüfter sowie zusätzlich vier RAM-Riegel mit RGB-LEDs nutzt und der dementsprechend auf etwa 24 Watt allein für die bunten Lichter kommt.

Um in Bezug auf einzelne Komponenten konkreter zu werden, haben wir bei verschiedenen Geräten mit RGB-Beleuchtung nachgemessen. Dabei war jeweils ein automatischer fließender Wechsel der Farben über das RGB-Spektrum hinweg und ohne die Farbe Weiß bei maximaler Helligkeit aktiv. Bedenkt aber beim Blick auf die Zahlen, dass es sich nur um grobe Werte zur Orientierung handelt. Je nach genauem Modell und Einstellung der Beleuchtung können die Ergebnisse auch höher oder niedriger ausfallen.

Digital gegen Analog: Um den oben beschriebenen fließenden Farbwechsel zu ermöglichen, muss es sich um digitale LEDs (5 Volt 3-Pin) handeln, die einzeln adressierbar sind. Demgegenüber stehen Produkte mit analogen LEDs (12 Volt 4-Pin), bei denen stets alle LEDs in der gleichen Farbe leuchten. Der Stromverbrauch fällt aber jeweils sehr ähnlich aus.

Die Farbwahl macht einen großen Unterschied

Am Beispiel der dank eigenem Netzteil besonders einfach messbaren Corsair-Leuchttürme wird deutlich, wie groß der Unterschied ist, den die Farbwahl mit sich bringt. Während wir beim automatischen Wechsel der Farben von Grün über Türkis, Blau, Lila, Rot, Orange und Gelb wieder zurück zu Grün etwa 5,6 Watt messen, ist der Verbrauch mit 11,4 Watt mehr als doppelt so hoch, wenn die Türme statisch in Weiß leuchten.