Star-Trek-Bastler baut 12 Meter lange, Enterprise von Kirk, Spock und Pille mit allen Decks, Räumen und der gesamten Crew

Ein absoluter Klassiker unter allen Sci-Fi-Raumschiffen: die TOS-Enterprise von Kirk. (Bildquelle. Ubisoft, Bridge Crew)

Sie ist das Original, Kirks Enterprise und bleibt für viele Fans die einzig wahre Inkarnation der Constitution-Klasse aus Star Trek. Ehe sie sich im Vorfeld von Star Trek: Der Film umfassend wandelte, flog sie sich während drei Staffeln Ende der 60er-Jahre in die Herzen von Science-Fiction-Fans.

Ein Fan bringt seine Liebe auf besondere Art und Weise zum Ausdruck: Er baut an einer 1/25-Version des Schiffes als Modell aus Holz, Kunststoff und Metall. Sein Ziel: das detaillierteste Raumschiffsmodell aller Zeiten, 12 Meter lang.

Mr. Treks Enterprise(s)

Mr. Trek meint es ernst. Auf seinem YouTube-Kanal nimmt er seit Jahren Interessierte mit in seine Werkstatt oder sagen wir eher: Sternenflotten-Schiffswerft.

Dabei schildert er im Detail, woran er arbeitet und zeigt regelmäßig, wie es mit seinem Riesen-Projekt vorangeht: Die originale Enterprise von Kirk und Spock im Maßstab 1 zu 25 nachzubauen. Allein die Untertassensektion misst fünf Meter im Durchmesser und die Gesamtlänge wird 12 Meter betragen.

Eine der Querverstrebungen der Untertassensektion Außenansicht eines älteren Modells

Doch es sind nicht die großen Zahlen, die beeindrucken. Vielmehr besticht das Projekt durch die beabsichtigte und auch schon erahnbare Dichte an Details:

Von außen klar erkennbar, mit allen aus der Serie bekannten Markierungen, Fenster, etc.

Alle 24 Decks sämtliche Korridore und Türen mitsamt Soundeffekten jeden einzelnen Raum inklusive Inneneinrichtung wie Konsolen, Pflanzen, Regalen, Betten, Duschen, technischen Anlagen, Shuttles und so weiter.

Realistischer Aufbau: Turbolifte, Leitern, Treppen und Wartungszugänge

Beleuchtung

Alle Crewmitglieder als Modelle

Als Material verwendet er Holz, Metall, Farben, Pappe und Kunststoff in Form von 3D-Drucks.

Quasi als Fingerübung und um eine Basis für die 1/25-Version zu haben, baut Mr. Trek schon seit Jahren an einer 1/100-Variante der Enterprise. Es dient als Testbett für die Entwürfe, um sie schließlich verfeinert sowie erweitert zur großen Version auszudehnen.

In diesem YouTube-Video von ihm sind die Unterschiede klar zu erkennen. Ebenfalls ist da ein allein schon erstaunliches grobes Testmodell aus Pappe der 1/25er-Größe für den Brückendom und darunterliegenden Decks zu sehen.

Wenn ihr Mr. Trek unterstützen wollt, bietet sich hierzu auf seiner Patreon-Seite die Möglichkeit. April 2025 zählt das Projekt mehr als 300 Unterstützer und der YouTube-Kanal hat ungefähr 25.000 Abonnenten.

Wie lange der Mega-Fan für das ambitionierte Modellbauprojekt noch braucht, steht in den Sternen. Aber die Videos zeigen über die Monate hinweg unverkennbaren Fortschritt. Wir bleiben für euch natürlich auch an dem Projekt dran und sind gespannt, wann die Riesen-Nachbildung zu ihrer ersten 5-Jahres-Mission aufbricht.

Was haltet ihr von der bisherigen Arbeit Mr. Treks? Was ist euer größtes Bauprojekt, on- oder offline? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!