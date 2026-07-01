Handys haben ein praktisches Feature gegen Reiseübelkeit – Jetzt könnt ihr euch dank eines Modders auch beim Spielen mit dem Steam Deck davor schützen

Das Plugin bietet viele Einstellungsmöglichkeiten auf dem Steam Deck. (Bildquelle: matttt)

Wer als Mitfahrer im Auto oder im Bus spielt, kennt oft den plötzlich auftretenden Endgegner: die Reiseübelkeit. Doch genau dagegen gibt es seit Jahren Abhilfe auf iPhone und Android.

Ein Entwickler hat nun das praktische Feature kurzerhand für das Steam Deck umgesetzt. Wird die Funktion auf dem Steam Deck aktiviert, erscheinen dynamische Punkte am Bildschirmrand, die der Bewegung des Fahrzeugs folgen, um so der Übelkeit des Spielers zu begegnen.

Ein simpler Trick gegen das Unwohlsein

Wem beim Blick auf ein Buch, Handy oder einen Gaming-Handheld im Bus, Auto und Co. regelmäßig schlecht wird, der ist von der sogenannten »Motion Sickness«, auf Deutsch Reiseübelkeit, betroffen.

Vereinfacht gesagt, ist der Auslöser ein Konflikt zwischen den Augen und dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Während die Augen keine Bewegung des eigenen Körpers wahrnehmen, registriert das Gleichgewichtsorgan jede Kurve, das Bremsen oder das Beschleunigen. Allerdings spielen auch andere Signale, wie die Körperwahrnehmung, die Erwartung des Gehirns an Bewegung und individuelle Empfindlichkeiten, eine Rolle.

Die Lösung des Entwicklers orientiert sich dabei an dem in iOS integrierten »Fahrzeug-Bewegungshinweise« sowie Android-Apps wie KineStop.

Diese nutzen Sensoren, um Bewegungsdaten als dynamische Punkte auf dem Bildschirm zu zaubern. Die Punkte sollen den Augen die fehlenden Bewegungs-Informationen liefern, sodass die Signale übereinstimmen und das Unwohlsein verschwindet oder erst gar nicht auftaucht.

Große Begeisterung auf Reddit

Dass dieses Tool einen echten Nerv trifft, zeigt ein Blick in die Community. Im Subreddit r/SteamDeck stellte der Modder sein Projekt kürzlich vor und bekam dafür viel Lob spendiert.

In den Kommentaren finden sich unzählige Spieler, die das Steam Deck auf Autofahrten oder in Zügen bisher frustriert links liegen lassen mussten oder nur sehr kurz in die Hand genommen haben.

Einige sind bereits seit den Gameboy-Tagen davon betroffen und entsprechend angetan:

Seit meiner GBA-Zeit im Auto meines Vaters werde ich im Auto immer seekrank. Ich kann nicht einmal auf meinem Handy scrollen. Normalerweise fahre ich lieber selbst, damit mir nicht so langweilig wird. Das ist FANTASTISCH!!!

Zudem gibt es zahlreiche Kommentare, die begeistert sind, dass solch ein Feature überhaupt möglich ist und es sich auch für andere Handhelds wünschen würden.

So schreibt der Nutzer Jaymecee stellvertretend für Viele: »Ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist, aber es wäre großartig, wenn es das auch in Windows gäbe!«

Allerdings erfordert das Plug-in des Entwicklers das Vorhandensein von Decky auf dem Steam Deck. Die Installation der Software ist auf der offiziellen GitHub-Projektseite erklärt, allerdings nur auf Englisch. Danach muss das Plug-in des Entwicklers hinzugefügt werden, welches auf der offiziellen Seite zum Download als Zip-Datei bereitsteht.

Ist das alles erledigt, solltet ihr das Feature über die Quick-Access-Taste auf dem Steam Deck aktivieren können.

Hier habt ihr noch mehrere Einstellungsmöglichkeiten. So könnt ihr die Farbe und Anzahl der Punkte ändern sowie die Transparenz einstellen.

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Wichtig dabei ist, dass die Funktion nicht jedem Spieler helfen wird, unbeschwert auf Reisen zu spielen. Nicht jeder reagiert auf die Methode, da sie stark von der Person und der Bewegungssituation abhängt. Manche Spieler können zudem die zusätzlichen Punkte auf dem Bildschirm als störend empfinden.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Könnt ihr im Auto, Bus oder Bahn gut spielen, Filme schauen oder lesen? Oder wird euch schon in den ersten Minuten unwohl? Habt ihr vielleicht schon mal eine App gegen Reiseübelkeit ausprobiert? Schreibt uns dazu unten gerne einen Kommentar.