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Ihr braucht beim Abspann von Spider-Man: Brand New Day nicht sitzen bleiben - die Post-Credits-Szene ist es nicht wert

Wenn ihr nach der Laufzeit von zwei Stunden und 25 Minuten super dringend Pipi machen müsst, könnt ihr guten Gewissens aus dem Kino sprinten.

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Vali Aschenbrenner
29.07.2026 | 17:30 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Spider-Man: Brand New Day beansprucht euer Sitzfleisch. Wir verraten euch, ob ihr es auch noch für die Post-Credits-Szene strapazieren solltet. Bildquelle: DisneyMarvel Studios Spider-Man: Brand New Day beansprucht euer Sitzfleisch. Wir verraten euch, ob ihr es auch noch für die Post-Credits-Szene strapazieren solltet. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Am 29. Juli 2026 startet mit Spider-Man: Brand New Day der neueste Film des Marvel Cinematic Universe in den Kinos. Und wir sind es vom MCU natürlich längst gewöhnt, beim Abspann sitzen zu bleiben, um ja nichts zu verpassen.

Wir sprechen für das aktuelle Leinwand-Abenteuer mit Tom Holland in der Hauptrolle aber eine kleine Warnung aus! Die Post-Credits-Szene von Spider-Man: Brand New Day lohnt sich nicht so wirklich und dürfte den ein oder anderen von euch sogar enttäuschen.

Warum ihr auf die Post-Credits-Szene von Spider-Man: Brand New Day verzichten könnt

Hier haben wir möglichst spoilerfrei für euch zusammengefasst, was auch während und nach dem Abspann des Films von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) erwartet:

  • Es gibt keine Mid-Credits-Szene.
  • Es gibt eine Post-Credits-Szene.
  • Die Post-Credits-Szene von Brand New Day ist ziemlich kurz. Es handelt sich zwar nicht nur um einen bloßen Witz, es wird durchaus die Zukunft von Spider-Man vorbereitet. Der winzig kleine Teaser bietet aber keine großen Schauwerte oder spektakulären Twists. Ihr verpasst also kaum etwas, wenn ihr davor schon das Kino verlässt.

An dieser Stelle wollen wir euch natürlich nichts ausreden. Solltet ihr nicht mit der Marvel-Tradition brechen wollen oder euch schlichtweg dafür interessieren, wer alles an Spider-Man: Brand New Day mitgearbeitet hat, dann lasst euch von uns auf keinen Fall aufhalten. 

Müsst ihr aber nach einer Laufzeit von zwei Stunden und 25 Minuten doch mal auf die Toilette oder euch einfach nur die Beine vertreten, können wir es euch nicht verübeln.

Video starten 2:29 Spider-Man: Der finale Trailer zu Brand New Day bringt uns zu den Anfängen der Reihe zurück

Was passiert in der Post-Credits-Szene von Spider-Man: Brand New Day?

Wenn ihr wirklich wissen wollt, was euch nach dem Abspann von Brand New Day erwartet, seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Lest auf eigene Gefahr weiter und behaltet die folgenden Zeilen für euch, um niemanden den Spaß zu verderben.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Spoiler anzeigen

Darum geht’s in der Post-Credits-Szene des neuen Spider-Man: Im Verlauf von Brand New Day stellt sich heraus, dass Ned Leeds (Jacob Batalon) eine eigene App entwickelt hat, wo Leute Sichtungen des Wandkrabblers posten und teilen können. Das ist auch mehrmals für den Plot relevant.

Nach dem Abspann wird eine neue Spidey-Sichtung angepingt. Allerdings nicht in New York … und auch nicht auf der Erde. Die App zoomt immer weiter und weiter raus, bis zu einem unbekannten Ort inmitten des Weltalls. 

Was das bedeuten könnte? Damit dürfte Brand New Day das nächste Abenteuer von Spidey vorbereiten, das eben nicht auf der Erde stattfindet, sondern im Weltall oder sogar im Multiversum. Aktuell ist Tom Holland für Avengers: Doomsday oder Secret Wars nicht offiziell bestätigt. Aber uns würde es sehr überraschen, würde sein Peter Parke dabei nicht in irgendeiner Weise eine Rolle spielen.

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Spider-Man: Brand New Day ist der neueste Kinofilm des Marvel Cinematic Universe. Am 16. Dezember 2026 geht es dann mit Avengers: Doomsday weiter, worauf am 15. Dezember 2027 dann bereits Avengers: Secret Wars folgt – dazwischen gibt es sonst keinen Film.

Mehr zur Zukunft des MCU könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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